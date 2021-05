GeIL už ohlásil paměti Polaris DDR5 s efektivním taktem až 7200 MHz

Na paměti DDR5 je ostatně ještě čas, a to do té doby, než na trh přijdou vhodné procesory, což budou pravděpodobně nejdříve Intel Alder Lake a Sapphire Rapids. GeIL si pro ně už chystá paměti Polaris RGB DDR5 Gaming Memory a možná že by je ani nepředstavoval tak brzy, kdyby se se svými DDR5 nezačali chlubit méně známí čínští výrobci jako Netac a Jianhe Jinwei

Moduly s DDR5 už jsou ale v každém případě ve výrobě, takže na nástup nových procesorů budou jistě připraveny zásoby. Sám GeIL mluví o tom, že si své paměti chystá na čtvrtý kvartál a právě to odpovídá s naším očekáváním ohledně nástupu procesorů Alder Lake.

Polaris RGB DDR5 Gaming Memory budou k dispozici s kapacitou od 16 GB do 128 GB, a to pouze v podobě 16GB a 32GB modulů. S nástupem DDR5 se tak už může stát ze 32GB kapacity standard, stejně jako dnes považujeme v případě DDR4 za standardní výbavu 16 GB. GeIL přitom nezmiňuje, čí paměti na svých modulech použije a ty samotné nesou pouze jeho logo, ale jako pravděpodobné se jeví čipy od Micronu. Samozřejmě tu najdeme také nezbytný PMIC (Power Management IC), čili napájecí systém pro změnu napětí, neboť to už nebude jako doposud zajišťovat základní deska.

Paměti DDR5 od GeIL začnou na základním efektivním taktu 4800 MHz s časováním CL40-40-40 při napětí 1,1 V. Ve vývoji jsou pak verze 6000MHz CL32-36-36, 6400MHz CL32-36-36, 6800MHz CL36-44-44 a 7200MHz CL36-44-44, přičemž vedle RGB modulů si firma připravuje také moduly bez podsvícení.

