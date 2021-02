Gelsinger chce udělat z Intelu lídra ve všech kategoriích

Patrick Gelsinger při svém nástupu na pozici výkonného ředitele Intelu září sebevědomím a prohlašuje, že jeho firma má na to stát se lídrem ve všech kategoriích hardwaru, jimž se věnuje. To tak může znamenat v důsledku především CPU, GPU, AI, FPGA, IoT a tak dále. Gelsinger chce, aby byl Intel mnohem obratnější než dříve, stanovil si velkolepé cíle a především aby dodržoval své roadmapy.

Dále Gelsinger označil čtyři klíčové oblasti digitálních technologií, a to cloud, mobilní trh poháněný aktuálně technologiemi 5G, umělou inteligenci a tzv. "intelligent edge", čili analýzu a zpracování dat na místě jejich vzniku. Právě Intel má dle něj jako jediná firma na světě potřebné vědomosti a znalosti pro tvorbu potřebného křemíku, platforem, softwaru, architektur a má možnost zajistit i výrobu produktů v nezbytném rozsahu.

Nový CEO tak pro Intel stanovil čtyři priority, jichž se chce držet. První už byla zmíněna, čili jde o to být lídrem ve všech relevantních kategoriích. Dále chce, aby zákazníci Intelu mohli spoléhat na to, že stanovené strategie budou skutečně dodržovány a slíbené produkty budou k dispozici včas. Zatřetí jde o rychlé, odvážné a nadšené inovování na poli daných kategorií Intelu, k čemuž má Intelu dopomoci jeho know-how, inženýrský talent a investice do výzkumu.

Nakonec chce Gelsinger znovu zažehnout původní myšlenky, které dříve poháněly firemní kulturu Intelu, aby mohl díky tomu přitahovat potřebné nové talenty z celého světa. Opět tak mluví o odkazu Andyho Grovea, spoluzakladatele firmy.



Zatím tak jde spíše o motivační projev a snad se už brzy dozvíme, jaké budou první konkrétní kroky nového šéfa Intelu.

