Gelsinger chystá odpověď pro AMD a hodlá zaútočit na NVIDII

Na začátku léta nám ceny grafických karet výrazně klesly, ale bohužel se nedostaly ani na dohled k doporučeným částkám a vypadá to, že nyní bude opět hůř. Situaci by mohlo výrazně a skokově zlepšit leda to, kdyby těžba Etherea nyní skončila a měna přešla na koncept Proof of Stake, nicméně kdy se tak stane, to stále není jasné a také je otázka, zda by se pro těžaře velice rychle neobjevila nějaká náhrada, kde by mohli uplatnit svůj hardware. Jak jsme se totiž mohli letos přesvědčit, dokáží být velice pohotoví a přizpůsobiví