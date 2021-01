Gelsinger slíbil návrat starých časů velkého Intelu

Je třeba poupravit výše uvedenou část věty, že Pat Gelsinger přichází do Intelu. On se ve skutečnosti do Intelu vrací, neboť před mnoha lety se stal vůbec prvním pracovníkem této firmy na pozici šéftechnologa (Chief Technology Officer - CTO).

Gelsinger přitom vstoupil do Intelu hned po svých studiích na střední škole v roce 1979, kdy si personalista k jeho profilu připsal, že je chytrý, arogantní a průbojný, díky čemuž snadno zapadne. Souběžně s prací v Intelu vystudoval na Stanfordu, kde mu Intel s podmínkou dobrého hodnocení platil školné a souběžně s tím pomáhal vyvíjet procesor 80386. Později, ve svých 25 letech, už přijal nabídku Andyho Grovea a stal se šéfem vývoje procesoru 80486. Grove tím Gelsingera tak trochu uplatil, neboť ten měl v plánu navázat na svá studia a na Stanfordu získat doktorský titul v elektrickém inženýrství.

Právě Gelsinger tak procesory Intel či obecně x86 obohatil o L1 cache a matematický koprocesor, který tehdy ještě nebyl opravdu standardní součástí CPU. Procesory 80486 také byly první, které využily multiplikátor, respektive nejdříve ještě spíše jen zdvojnásobení frekvence I/O sběrnice. V době Pentií se však Gelsinger už přesunul do managementu a vedl divizi, která přišla s procesory Pentium Pro. Později se o něm uvažovalo dokonce jako o výkonném řediteli Intelu a sám si o tuto pozici řekl, ale poté náhle odešel do vedení společnosti EMC.

Gelsinger se stane šéfem Intelu až 15. února a je patrné, že se upíná především k roku 2023, kdy chce Intel spustit výrobu pomocí 7nm procesu. Je to logické, protože s vývojem nejbližších produktů pro 10nm proces už v podstatě nemůže udělat nic, ovšem vyjednávat bude alespoň o outsourcingu výroby.

Jaké jsou ale jeho cíle? Uvedl celkem čtyři, a to zaprvé tvořit a vyrábět skvělé produkty pomocí vlastních i cizích prostředků, dále udělat z Intelu pružnější společnost, zatřetí chce jednat tak, aby si zákazníci Intelu znovu vybudovali důvěru v něj a jeho dodavatelský řetězec a nakonec chce obnovit původní firemní kulturu, která bude založena na strategii jeho někdejšího mentora Andyho Grovea. O tom už jsme mluvili a jde o "transparent, data-driven culture"

Gelsinger se také netají tím, že Intel se má pod jeho vedením dostat opět do čela firem z hlediska výrobních procesů a hodlá přilákat zpět klíčové čipové designéry, z čímž ostatně už začal. Jak jsme se dozvěděli nedávno, vrací se Glenn Hinton , autor Nehalemu. Nakonec se dozvídáme o to, že Gelsinger bude pokračovat ve Swanově záměru, aby Intel sloužil Spojeným státům jako "národní poklad", čili aby byl připraven svým umem a možnostmi posloužit vládě USA.

