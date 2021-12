Gelsinger: vývoj 3nm a dalších procesů se povedlo urychlit

Na druhou stranu, Intel dříve plánoval, že spustí výrobu 10nm procesem už v roce 2016 a nakonec to byl spíše rok 2020, i když v tomto případě snad ani nelze určit konkrétní rok vzhledem k tomu, jakým roztahaným způsobem přišla 10nm technologie Intelu na scénu. Dohánět tak je skutečně co a konkurence nečeká, ovšem Intel se kouká především dále do budoucnosti, kde vidí procesy jako 20A či 18A a High-NA EUV stroje, které by měl od ASML získávat přednostně.

Patrick Gelsinger, CEO Intelu, včera promluvil na Credit Suisse 25th Annual Technology Conference, kde se zmínil také o tom, že proces Intel 4 (7nm dle staršího označení) vypadá dobře stejně jako Meteor Lake a vývoj procesů Intel 3, 20A i 18A je dokonce napřed oproti plánu.

Dále jsme se dozvěděli, že výtěžnost 10nm procesu je "zdravá" a že dle Gelsingera může každý sám vidět, jak na tom jsou dodávky příslušných produktů. K tomu můžeme sami říci, že zrovna procesory Alder Lake-S jsou skutečně nedlouho po svém uvedení na trh skladem, a to jak u nás, tak v Německu (Mindfactory) či USA (Newegg), přičemž ceny odpovídají doporučeným částkám.

Gelsinger také celkově posílil vývojové týmy svých inženýrů, kteří mají na starosti budoucí technologie, přičemž procesy 20A a 18A vyvíjí samostatná skupina. To samozřejmě znamená i více financí ve vývoji, přičemž opět se tu najíždí na model Tick-Tock, který má znamenat nástup nového procesu vždy po dvou letech.

Opět také přišla řeč na akcelerátory Ponte Vecchio, což budou vůbec první čipy Intelu skládající se ze sta miliard tranzistorů, ovšem samozřejmě ne v jenom monolitu, ale s využitím mnoha menších čipů pospojovaných pomocí EMIB či Foveros. Právě díky těmto technologiím chce Intel do konce desetiletí představit svůj první složený čip, který nabídne rovnou jeden bilion tranzistorů.

Dále Gelsinger zopakoval, že první Arc Alchemist nastoupí na trh v prvním kvartálu 2022, ale opět jsme se nedozvěděli, zda to zahrnuje i desktopové čipy. V případě serverových procesorů už byl méně optimistický a předpokládá, že 5nm modely EPYC Genoa a Bergamo dají intelovským Sapphire Rapids zabrat a na serverovém trhu to bude v příštích letech přetahovaná.

