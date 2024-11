Gelsingerovy narážky na Tchaj-wan stály Intel 40% slevu na 3nm výrobu u TSMC

Když se Pat Gelsinger dostal na začátku roku 2021 na pozici CEO společnosti Intel, vkládaly se do něj velké naděje, neboť má svou historii v technologiích a nejde jen o nic netušícího manažera bez technických znalostí. Přestože pochopitelně sklízí plody špatných rozhodnutí svých předchůdců, za své 3,5leté působení se mu bohužel nepovedlo udělat moc dobrých. I když výsledky některých z nich uvidíme až za několik let, už dnes jdou vidět dopady některých jeho činů. Jedním z nich je změna vztahu TSMC k Intelu. Tato firma se pro Intel stává stále důležitější s tím, jak u ní vyrábí akcelerátory pro AI, GPU a také některá CPU s tím, jak Intel snížil podíl vlastních výrobních procesů. Gelsingerova slova na adresu Tchaj-wanu (byť pravdivá) v posledních letech ale vztahy s TSMC dost ovlivnila a na Intel to má neblahé finanční dopady.



V květnu 2021 např. v souvislosti s geopolitickou situací na Tchaj-wanu řekl, že "nechcete vsadit vše na jednu tchajwanskou továrnu", později se měl také vyjádřit, že "Tchaj-wan není stabilním místem. Uklidňuje vás takový fakt nebo naopak?", což bylo vyřčeno v souvislosti s tím, proč chce udržet výrobu čipů (nejen těch od Intelu) na půdě USA.

Tchaj-wan a především CEO společnosti TSMC, Dr. Morris Chang, nebyl z jeho slov zrovna nadšen, což vztahy mezi oběma společnostmi dost ochladilo. Došlo to dokonce tak daleko, že TSMC zrušilo slevu na výrobu 3nm procesem pro Intel. Tato sleva byla přitom opravdu velmi velkorysá, měla totiž činit 40 %. Pokud tak jeden 3nm wafer vyšel na 23 tisíc USD, Intel ho mohl mít za zhruba 14 tisíc USD. Toto ve výsledku negativně ovlivňuje cenu nynějších i budoucích čipů Intelu, které jsou a budou vyráběny 3nm technologií u TSMC.

Vysvětluje to např. vysoké ceny notebooků s čipy Lunar Lake, také je to jistě důvodem, proč Intel nebyl schopen uvést čipy Arrow Lake za výrazněji nižší ceny, což je v souboji s AMD dále znevýhodňuje. Jen si představte, že by Core Ultra 285K nebyl za 17 tisíc Kč (konkurenční 9950X vyjde zhruba na totéž), ale mnohem levněji. Teoreticky by mohl být dokonce za 10 tisíc (tedy o 40 % méně), ale i kdyby byl za 14 tisíc, bylo by to pro zákazníky podstatně zajímavější než dnes, nemluvě o výrazně vyšší marži pro Intel. Není divu, že se Intel tak moc snaží rozběhat svůj proces Intel 18A. O něm nadále tvrdí, že je připraven, čemuž ale mnoho jeho partnerů nevěří (někteří si myslí, že dříve než v roce 2026 to nebude).