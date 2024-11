Gemini pod palbou kritiky, chatbot označil uživatele za nedůležitého a chtěl jeho smrt

Zatímco v minulosti přinášeli chatboti obvykle velmi rychle hodně velké průšvihy, s nástupem ChatGPT to sice nebylo ani zdaleka bezproblémové, ale neobjevily se takové, kvůli kterým by se chatboti opět stáhli ze světla světa. Chatbot společnosti, nazvaný, si už ale pár průšvihů připsal, a ten poslední si za rámeček rozhodně nedá. V dlouhém chatu, kde student pracoval na úkolu, se totiž chatbot podle záznamu naprosto zbláznil a svého uživatele označil za nedůležitou skvrnu ve vesmíru, která by měla zemřít.