General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Bezdrátový přenos dat pomocí laseru může být velmi rychlý a možný i na velmi dlouhou vzdálenost. General Atomics takto přenášel data na letadlo ze vzdálenosti 5500 km.
Společnosti General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) a Kepler Communications demonstrovaly bezdrátový přenos dat na velmi dlouhou vzdálenost hodně vysokou rychlostí, a to ještě na letící objekt. Mělo by jít o první spolehlivé a současně vysokorychlostní optické bezdrátové datové spojení mezi letadlem a satelity na nízké oběžné drátě. General Atomics namontoval svůj 10W laserový systém Optical Communication Terminal (OCT) na 30cm modul Laser Airborne Communication Turret (LAC-12), přičemž tento systém může teoreticky zvládat přenos 2,5 Gbps na vzdálenost 5500 km.
Tolik teorie. V tomto testu byla anténa namontována na letadlo De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter a bylo úspěšně otestováno připojení na satelit společnosti Kepler s praktickou přenosovou rychlostí okolo 1 Gbps. To je sice výrazně méně, než kolik říkají teoretické limity, i tak je to ale na testovanou vzdálenost 5500 km opravdu velmi vysoká rychlost a působivý výsledek. Systém dokáže aktivně sledovat satelit s rychlostí 25° za sekundu. Toto spojení by dle společností mohlo znamenat další krok k rychlému datovém připojení pro komerční, ale i vojenské účely. GA v roce 2026 spustí dva jiné OCT systémy v rámci jiné zakázky.
Zdroj: interestingengineering.com, ga.com