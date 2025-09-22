Aktuality  |  Články  |  Recenze
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km

Včera, Milan Šurkala, aktualita
General Atomics úspěšně vyzkoušel laserový 1Gbps přenos dat na vzdálenost 5500 km
Bezdrátový přenos dat pomocí laseru může být velmi rychlý a možný i na velmi dlouhou vzdálenost. General Atomics takto přenášel data na letadlo ze vzdálenosti 5500 km.
Společnosti General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) a Kepler Communications demonstrovaly bezdrátový přenos dat na velmi dlouhou vzdálenost hodně vysokou rychlostí, a to ještě na letící objekt. Mělo by jít o první spolehlivé a současně vysokorychlostní optické bezdrátové datové spojení mezi letadlem a satelity na nízké oběžné drátě. General Atomics namontoval svůj 10W laserový systém Optical Communication Terminal (OCT) na 30cm modul Laser Airborne Communication Turret (LAC-12), přičemž tento systém může teoreticky zvládat přenos 2,5 Gbps na vzdálenost 5500 km. 
 
Tolik teorie. V tomto testu byla anténa namontována na letadlo De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter a bylo úspěšně otestováno připojení na satelit společnosti Kepler s praktickou přenosovou rychlostí okolo 1 Gbps. To je sice výrazně méně, než kolik říkají teoretické limity, i tak je to ale na testovanou vzdálenost 5500 km opravdu velmi vysoká rychlost a působivý výsledek. Systém dokáže aktivně sledovat satelit s rychlostí 25° za sekundu. Toto spojení by dle společností mohlo znamenat další krok k rychlému datovém připojení pro komerční, ale i vojenské účely. GA v roce 2026 spustí dva jiné OCT systémy v rámci jiné zakázky.
 

