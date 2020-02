Gigabyte aktualizoval Brix s využitím procesorů Comet Lake-U

Nejnovější modely Brix od firmy Gigabyte přicházejí v podobě malých systémů s čtvercovou základnou o hraně 119,5 mm a výškou 46,8 mm. Zahrnují také možnost montáže pomocí VESA 75 x 75 či 100 x 100, aby je bylo možné namontovat třeba na zadní stranu monitoru.

Design je v podstatě klasický, takže zde není co řešit. Jde především o to, co je uvnitř, a to 10. generace Core - Comet Lake-U (CML-U). Konkrétně tu máme na výběr mezi Core i3-10110U, Core i5-10210U, Core i7-10510U a Core i7-10710U, čili dvě až šest jader. Všechny modely jsou vybaveny grafikou UHD Graphics 620 s 23 či 24 EU a mají stanoveno 15W TDP.

Model Procesor Jádra/vlákna Základní takt/turbo (GHz) Cache (MB) TDP BRi7H-10710 Core i7-10710U 6 / 12 1,10 / 4,70 12 15W BRi7H-10510 Core i7-10510U 4 / 8 1,80 / 4,90 8 15W BRi5H-10210 Core i5-10210U 4 / 8 1,60 / 4,20 6 15W BRi3H-10110 Core i3-10110U 2 / 4 2,10 / 4,10 4 15W

Jako obvykle jde o nehotové systémy, pro něž si musíme dokoupit jednak RAM a pak úložné zařízení. Máme tu dva SO-DIMM pro až DDR4-2666 s kapacitou do 64 GB a dále pak pozici pro 2,5" SATA zařízení. Kupodivu se ale nepíše o M.2 pro SSD, pouze o M.2 2230 Key A-E, který je již osazen modulem Intel Dual Band Wireless-AC 3168 s WiFi 802.11ac a Bluetooth 4.2.

V předním panelu máme tři USB 3.2 Gen 2, jeden USB Gen 2 Type-C, konektor pro headset a vypínač. Vzadu to pak jsou dva HDMI 2.0, dva USB 3.2 Gen 2 a 1GbE s Realtek RTL8111HS. Gigabyte ovšem také nabízí volitelnou kartu GB-BRCML-DLC, díky níž zákazník dostane dva další ethernetové porty, z nichž jeden má výchozí funkci, ale druhý poslouží ve skutečnosti pro RS-232.



Počítače zatím nebyly oficiálně představeny, takže zatím nevíme nic o cenách a dostupnosti. Zdroj: Tom's Hardware

Ceny souvisejících / podobných produktů: