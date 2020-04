Gigabyte Aorus Z490 se ukázaly: lze očekávat kvůli PCIe 4.0 cenovou blamáž?

Pozadí toho všeho je takové, že nové desky přijdou s paticí LGA 1200, kterou mají využít jak nové procesory Comet Lake-S, tak i budoucí Rocket Lake-S. Ovšem Comet Lake vycházejí ještě z generace Skylake a jako takové nebudou podporovat PCIe 4.0. Rocket Lake by už ale díky nové architektuře toto rozhraní podporovat měly a pokud jsou nové desky určeny i pro ně, pak je logické, že budou připraveny i pro PCIe 4.0.

Jenomže to může dle prvotních informací z e-shopů znamenat, že nové desky se Z490 budou výrazně dražší než ekvivalentní modely se starším Z390. Například takový Gigabyte Z490 Aorus Master by mohl být dražší až o polovinu ve srovnání s modelem Master se Z390 a celkově jde o rozpětí asi 30 až 60% nárůstu ceny. To zatím nelze potvrdit, protože e-shopy dané ceny ještě nemusí přesně znát, takže může jít pouze o dočasně zvolené částky, které se obvykle nafouknou, než budou stanoveny ty konečné. Nebo také ne a na to by zase ukazovala podpora PCIe 4.0.

I v případě desek AMD s čipsetem X570 šly ceny oproti X470 nahoru, jenomže s tím, že byly okamžitě k dispozici i příslušné procesory (plus grafiky), které jsou kompatibilní s PCIe 4.0. Kdo by ale měl být nadšen z toho, že si pořídí desku, která bude dražší kvůli něčemu, co bude využitelné až někdy příště a pouze za předpokladu, že si pro ni pořídí nový procesor, o němž dnes nevíme v podstatě vůbec nic?

Nic z toho se v této době ještě pochopitelně nedá potvrdit, ale pokud skutečně na trhu přijdou Comet Lake-S pro PCIe 3.0 a desky se Z490 budou podporovat PCIe 4.0 (tato druhá podmínka už je v podstatě splněna), bude to jasné. Z podrobného porovnání starých a nových modelů desek se také jasně ukáže, zda v případě výrazně zvýšených cen za ně bude moci především podpora nového rozhraní a nutné re-drivery, přepínače a celkově posílené datové cesty pro zajištění integrity signálu. Otázka pak je, jak na tom s podporou PCIe 4.0 budou ostatní sady série 400 a zda pak nebude mnohem lepší pořídit si desku s některou z nich.

A abychom se také trošku věnovali nové řadě Gigabyte (Aorus) Z490, pak ta čítá celkem 14 modelů. Zde pak máme výpis toho, co se v jejich případě týká sběrnice PCIe 4.0:

2x PCIE 4.0 Slot (Reinforced PCIe 4.0 x16 or x8/x8 with lower impedance)



M.2 PCIe 4.0 Slot (M.2 PCIe 4.0 x4 slot with lower impedance)



PCIE 4.0 Turbo B-Clock (External clock generator for PCIe 4.0 overclocking)



PCIE 4.0 Switches (Switch PCIe 4.0 x16 into PCIe x8/x8)



PCIe 4.0 Re-driver (Boost & strengthen PCIe 4.0 signals to longer lengths)



3.3x Slot Signal Stability



4x Lower Low Signal Loss PCB

Na závěr ještě jedna myšlenka: pokud jsou výše uvedené předpoklady s podporou PCIe 4.0 správné, pak by Intel měl při představení Z490 (očekávané je na 30. dubna) zmínit i procesory Rocket Lake. Uvidíme.

