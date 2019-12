Gigabyte chystá grafické karty EAGLE, a to včetně RX 5600 XT

Můžeme tak očekávat, že Gigabyte nejspíše hned zkraje nového roku na CES 2020 představí zbrusu novou řadu grafických karet s označením EAGLE. Takový výběr ani moc nepřekvapí, neboť značka Aorus se nechala inspirovat v egyptské mytologii, kde Horus představuje boha zobrazovaného jako dravce. V jeho případě sice má jít o sokola, ovšem orel je také dravec, takže proč ne?

Nový seznam přichází jako obvykle z materiálů Eurasian Economic Commission, která registruje zboží, které by firmy chtěly nově dostat na trh. A jako obvykle upozorňujeme, že samotná registrace neznamená, že se všechny vypsané produkty opravdu na trh dostanou. Firmy často registrují i různé značky jen tak pro všechny případy, aby měly na výběr. V tomto případě je to ale přeci jen trošku jiné.

Gigabyte EAGLE SKU Modely Radeon RX 5700 XT 8GB

GIGABYTE RX 5700 XT 8GB EAGLE OC (GV-R57XTEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RX 5700 XT 8GB EAGLE (GV-R57XTEAGLE-8GD) Radeon RX 5700 8GB

GIGABYTE RX 5700 8GB EAGLE OC (GV-R57EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RX 5700 8GB EAGLE (GV-R57EAGLE-8GD) Radeon RX 5600 XT 6GB

GIGABYTE RX 5600 XT 6GB EAGLE OC (GV-R56XTEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE RX 5600 XT 6GB EAGLE (GV-R56XTEAGLE-6GD) Radeon RX 5500 XT 4GB

GIGABYTE RX 5500 XT 4GB EAGLE OC (GV-R55XTEAGLE OC-4GD)

GIGABYTE RX 5500 XT 4GB EAGLE (GV-R55XTEAGLE-4GD) GeForce RTX 2080 SUPER 8GB

GIGABYTE RTX 2080 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N208SEAGLE OC-8GC)

GIGABYTE RTX 2080 SUPER 8GB EAGLE (GV-N208SEAGLE-8GC ) GeForce RTX 2080 8GB

GIGABYTE RTX 2080 8GB EAGLE OC (GV-N208SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2080 8GB EAGLE (GV-N208SEAGLE-8GD)

GeForce RTX 2070 SUPER 8GB

GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N207SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 SUPER 8GB EAGLE (GV-N207SEAGLE-8GD)

GeForce RTX 2070 8GB

GIGABYTE RTX 2070 8GB EAGLE OC (GV-N2070EAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2070 8GB EAGLE (GV-N2070EAGLE-8GD)

GeForce RTX 2060 SUPER 8GB

GIGABYTE RTX 2060 SUPER 8GB EAGLE OC (GV-N206SEAGLE OC-8GD)

GIGABYTE RTX 2060 SUPER 8GB EAGLE (GV-N206SEAGLE-8GD)

GeForce RTX 2060 6GB

GIGABYTE RTX 2060 6GB EAGLE OC (GV-N2060EAGLE OC-6GD)

GIGABYTE RTX 2060 6GB EAGLE (GV-N2060EAGLE-6GD)

GeForce GTX 1660 Ti 6GB GIGABYTE GTX 1660 Ti 6GB EAGLE OC (GV-N166TEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 Ti 6GB EAGLE (GV-N166TEAGLE-6GD) GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GIGABYTE GTX 1660 SUPER 6GB EAGLE OC (GV-N166SEAGLE OC-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 SUPER 6GB EAGLE (GV-N166SEAGLE-6GD ) GeForce GTX 1660 6GB GIGABYTE GTX 1660 6GB EAGLE OC (GV-N1660EAGLE OC-6GD)

GIGABYTE GTX 1660 6GB EAGLE (GV-N1660EAGLE-6GD) GeForce GTX 1650 SUPER 4GB GIGABYTE GTX 1650 SUPER 4GB EAGLE OC (GV-N165SEAGLE OC-4GD)

GIGABYTE GTX 1650 SUPER 4GB EAGLE (GV-N165SEAGLE-4GD) GeForce GTX 1650 4GB GIGABYTE GTX 1650 4GB EAGLE OC (GV-N1650EAGLE OC-4GD)

GIGABYTE GTX 1650 4GB EAGLE (GV-N1650EAGLE-4GD)

Lze očekávat, že se na trh dostane většina z uvedených karet a pokud ne, pravděpodobně půjde spíše o starší "non-SUPER" verze karet NVIDIA. Máme tu ale další potvrzení toho, že na trhu opravdu v dohledné době přijdou Radeony RX 5600 XT se 6 GB RAM, což ukazuje na 192bitovou sběrnici. Jinak o nich s určitostí nevíme nic dalšího, ale aspoň tu máme po obou stranách mantinely dané kartami RX 5500 XT a RX 5700.

Dle VideoCardz jsou prý výrobci karet z RX 5600 XT nadšeni, stejně jako byli z RX 5500 XT, dokud ovšem AMD z těchto karet neudělala cenově méně výhodnější nabídku, než očekávali. To ovšem znamená, že v případě RX 5600 XT to nejspíše bude podobné.

Radeony RX 5600 XT by mohly nabídnout kolem 30 CU, čili 1920 Stream procesorů a odpovídají paměťovou propustnost 336 GB/s. Pak by byly zhruba půli cesty mezi RX 5500 XT a RX 5700 s cenou mezi 250 a 300 dolary. To jsou ale jen odhady.

