Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně
>
Gigabyte

Gigabyte MO32U2 novým QD-OLED monitorem se 4K a 240 Hz

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Gigabyte MO32U2 novým QD-OLED monitorem se 4K a 240 Hz
Společnost Gigabyte představuje další nový herní monitor. Model MO32U2 má 31,5" QD-OLED panel s obnovovací frekvencí 240 Hz a rozlišením UHD 4K.
Reklama
Pro hráče, kteří chtějí vysoké rozlišení i vysokou obnovovací frekvenci, má Gigabyte nový přírůstek do rodiny herních monitorů. Model MO32U2 má 31,5" panel QD-OLED s rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů, 140 ppi) a obnovovací frekvencí až 240 Hz, je zde podpora pro synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible. Novinka dosahuje maximálního jasu 250 nitů celoplošně (100% APL) a až 1000 nitů v HDR v malé plošce (3% APL). Kontrast je typicky pro OLED monitory velmi vysoký a dosahuje 1,5M:1. Ve výsledku tak splňuje certifikaci DisplayHDR True Black 400 a ClearMR 13000. Chlubit se může také podporou 10bitového zpracování barev a velmi krátkou odezvou 0,03 ms GTG. Novinka je také od výroby kalibrovaná a barevná přesnost je Delta E<2, pokrývá 99 % barevného prostoru DCI-P3
 
Gigabyte MO32U2
 
Na monitoru najdeme dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, dále je tu jeden USB-C s DP-Alt a 18W Power Delivery, je tu jeden jeden klasický USB 3.2 pro upstream a dva USB 3.2 pro downstream. Nechybí ani audio jack a máme zde rovněž dvojici 5W reproduktorů. Spotřeba monitoru činí 48 W. Pokud jde o polohovatelnost, ta je možná náklonem v rozsahu -5° až +21°, výškově ve 130mm rozsahu, do stran pak o +/-15°. Je zde i možnost pivota (otočení na výšku) a montáž na zeď nebo rameno díky VESA 100×100mm.
 
Životnost monitoru zvyšují technologie AI-OLED Care, pokročilý systém chlazení s grafenovým filmem (chlazení je samo o sobě pasivní) a výrobce dává také 3letou záruku proti vypálení obrazu. Hráči mohou využít funkce Tactical Switch 2.0 pro možnost přepnutí na 24" velikost, jsou zde také funkce jako Night Vision, Game Assist (Timer, Crosshair, PiP/PbP) nebo Black Equalizer 2.0. Monitor má 5směrový ovladač a funkci KVM Switch.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
25.8.2025, Milan Šurkala1
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
25.8.2025, Milan Šurkala8
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
4.3.2025, Milan Šurkala12
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
AMD Instinct MI450 bude na 2nm procesu od TSMC, AMD tak předběhne Nvidii
Dnes, Milan Šurkala
FSD Tesly vyšetřováno za 58 přestupků včetně jízdy na červenou a v protisměru
FSD Tesly vyšetřováno za 58 přestupků včetně jízdy na červenou a v protisměru
Dnes, Milan Šurkala1
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake
Intel uvedl novou GPU architekturu Xe3 v procesorech Panther Lake
Dnes, Milan Šurkala7
Synology otočilo o 180°: cizí disky po velkém propadu prodejů budou zase fungovat
Synology otočilo o 180°: cizí disky po velkém propadu prodejů budou zase fungovat
Včera, Milan Šurkala13
Mercedes-Benz testuje ELF, velké MPV s bezdrátovým, solárním i 1MW drátovým nabíjením
Mercedes-Benz testuje ELF, velké MPV s bezdrátovým, solárním i 1MW drátovým nabíjením
Včera, Milan Šurkala
Philips uvádí malý 24,5" rychlý herní monitor Evnia 25M2N3200U s 310 Hz
Philips uvádí malý 24,5" rychlý herní monitor Evnia 25M2N3200U s 310 Hz
Včera, Milan Šurkala
2nm čipy TSMC budou proti 3nm jen o 10–20 % dražší, ale to proto, že 3nm už podražily
2nm čipy TSMC budou proti 3nm jen o 10–20 % dražší, ale to proto, že 3nm už podražily
12.10.2025, Milan Šurkala
Galax uvádí jednoslotovou GeForce RTX 5060 Ti, napájí se 8pinem
Galax uvádí jednoslotovou GeForce RTX 5060 Ti, napájí se 8pinem
12.10.2025, Milan Šurkala4