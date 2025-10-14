Gigabyte MO32U2 novým QD-OLED monitorem se 4K a 240 Hz
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Gigabyte představuje další nový herní monitor. Model MO32U2 má 31,5" QD-OLED panel s obnovovací frekvencí 240 Hz a rozlišením UHD 4K.
Pro hráče, kteří chtějí vysoké rozlišení i vysokou obnovovací frekvenci, má Gigabyte nový přírůstek do rodiny herních monitorů. Model MO32U2 má 31,5" panel QD-OLED s rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů, 140 ppi) a obnovovací frekvencí až 240 Hz, je zde podpora pro synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible. Novinka dosahuje maximálního jasu 250 nitů celoplošně (100% APL) a až 1000 nitů v HDR v malé plošce (3% APL). Kontrast je typicky pro OLED monitory velmi vysoký a dosahuje 1,5M:1. Ve výsledku tak splňuje certifikaci DisplayHDR True Black 400 a ClearMR 13000. Chlubit se může také podporou 10bitového zpracování barev a velmi krátkou odezvou 0,03 ms GTG. Novinka je také od výroby kalibrovaná a barevná přesnost je Delta E<2, pokrývá 99 % barevného prostoru DCI-P3
Na monitoru najdeme dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, dále je tu jeden USB-C s DP-Alt a 18W Power Delivery, je tu jeden jeden klasický USB 3.2 pro upstream a dva USB 3.2 pro downstream. Nechybí ani audio jack a máme zde rovněž dvojici 5W reproduktorů. Spotřeba monitoru činí 48 W. Pokud jde o polohovatelnost, ta je možná náklonem v rozsahu -5° až +21°, výškově ve 130mm rozsahu, do stran pak o +/-15°. Je zde i možnost pivota (otočení na výšku) a montáž na zeď nebo rameno díky VESA 100×100mm.
Životnost monitoru zvyšují technologie AI-OLED Care, pokročilý systém chlazení s grafenovým filmem (chlazení je samo o sobě pasivní) a výrobce dává také 3letou záruku proti vypálení obrazu. Hráči mohou využít funkce Tactical Switch 2.0 pro možnost přepnutí na 24" velikost, jsou zde také funkce jako Night Vision, Game Assist (Timer, Crosshair, PiP/PbP) nebo Black Equalizer 2.0. Monitor má 5směrový ovladač a funkci KVM Switch.
Zdroj: gizmochina.com, gigabyte.com