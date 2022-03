Gigabyte, MSI a jiní: jak to bude s podporou nových Ryzenů na starých deskách?

Ovšem co ostatní výrobci desek? K této věci se už vyjádřila i společnost Gigabyte , která uvádí, že nové modely procesorů Ryzen 5000 a 4000 jsou kompatibilní s deskami vybavenými čipovými sadami X570, B550, A520, X470, B450 a A320, aniž by bylo nutné aktualizovat BIOS. To ale samozřejmě platí pouze pro ty modely, které si čerstvě zakoupíme na trhu, a to samozřejmě za předpokladu, že nám prodejce neposkytne zrovna kus z nějakých prehistorických zásob. Mnohem dříve zakoupené desky už budeme muset aktualizovat.