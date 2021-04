Gigabyte oficiálně představuje těžební CMP 30HX, záruka je jen tříměsíční

Cena 700 dolarů odpovídá základní částce, za níž by měly být dostupné karty GeForce RTX 3080, a to jejich základní verze od AIB anebo Founders Edition. To jsou karty, které poskytují cca trojnásobný hashovací výkon při těžbě Etherea, ovšem situace na trhu je taková, že si namísto nich budou zákazníci kupovat staré TU116, které se montovalo do karet GeForce GTX 1660 Ti až GTX 1650.

Čili 700 dolarů je opět cca trojnásobek ceny, za niž by se akcelerátor CMP 30HX mohl obvykle prodávat, přičemž výrobce se netají s velice krátkou, jen tříměsíční zárukou, zatímco na své herní grafické karty obvykle poskytuje (s podmínkou registrace) i čtyři roky.

Jde o vcelku prostou kartu bez RGB zkrášovadel, která je založena na chladiči WindForce 2X se dvěma ventilátory a vybavena je jednou prostou záslepkou, neboť sama pochopitelně ani nenese žádné obrazové či jiné konektory.

Gigabyte se ve svých materiálech o modelu GV-N30HXD6-6G nezmiňuje, jaké GPU se zde využívá, ale my i tak dobře víme, že jde konkrétně o TU116-100 s výbavou 1408 CUDA jader, což samo o sobě odpovídá kartám GeForce GTX 1660 či 1660 Super. Potvrzeny ale byly specifikace paměťového subsystému se 6 GB GDDR6 na 192bitovém rozhraní a 14 GT/s, takže CMP 30HX nejvíce odpovídá kartě GeForce GTX 1660 Super, která přišla na trh za 229 USD.

NVIDIA tak má unikátní příležitost si při prodeji těchto karet prudce zvýšit marže a možná právě i proto nedávno uvedla , že od prodeje těchto akcelerátorů očekává oproti dřívějším plánům trojnásobné tržby.

CMP 30HX je přitom ten nejpomalejší model z ohlášené čtveřice, kde figuruje i cca trojnásobně výkonný CMP 90HX, který jako jediný bude založen na moderním GPU Ampere. Ovšem pak je tu i dosud nepotvrzená verze CMP 170HX, přičemž dříve se mluvilo i o CMP 220HX s čipem Ampere GA100.

Uvidíme, co z toho nakonec dorazí a také jak se budou CMP akcelerátory za tak vysoké ceny prodávat. Těžaři sice mají dnes zájem o kdejakou kartu, ale v neprospěch CMP vypovídají vysoké ceny, v tomto případě i velice krátká záruka a také to, že pokud či až se těžba opět přestane vyplácet, půjde na rozdíl od grafických karet o neprodejný hardware.

