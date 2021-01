Gigabyte potvrzuje březnové Rocket Lake-S, mluví ale o původní architektuře

"The new processors keep the same architecture as the previous generation but they enable the PCIe 4.0 support, ...", čili "Nové procesory si ponechají architekturu předchozí generace, ale nabídnou podporu PCIe 4.0". Už se není třeba přesvědčovat o tom, kdy dorazí na trh procesory Rocket Lake-S. Bude to prostě letos v březnu, a to pravděpodobně spíš k jeho konci a pokud na tom Intel ještě něco nezmění, můžeme to brát jako danou věc. Nyní nám to v tiskové zprávě potvrdila také společnost Gigabyte , kde se ovšem ihned poté píše:, čili "Nové procesory si ponechají architekturu předchozí generace, ale nabídnou podporu PCIe 4.0".

Tato informace je v příkrém rozporu s tím, co jsme dosud o procesorech Rocket Lake-S slyšeli a především pak s tím, jaké výsledky benchmarků se v poslední době ukazují. Z toho důvodu je pravděpodobnější spíše to, že se někdo ve firmě Gigabyte jednoduše zmýlil, měl neúplné informace, anebo jednoduše neví, co si představit pod slovem architektura.

Je možné, že dané vyjádření mělo ve skutečnosti potvrdit kompatibilitu Rocket Lake-S se staršími deskami s LGA 1200, která už byla také potvrzena. Případně může jít o to, že některé nové procesory Core řadící se do 11. generace (konkrétně Core i3 a nižší řady) mají být ve skutečnosti jen přeznačené Comet Lake-S z 10. generace. K tomu nám ale pak nesedí podpora PCIe 4.0, jíž by naopak disponovat neměly.

Rocket Lake-S mají ve skutečnosti využívat jádra Cypress Cove, backportovanou verzi 10nm jader Sunny Cove, což se skutečně nedá označit za stejnou architekturu, jako měla předchozí generace, čili několikrát oprášený Skylake. Můžeme tak počítat s tím, že Gigabyte později svou zprávu opraví a pak budeme i my případně aktualizovat tuto aktualitu.



