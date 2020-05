Gigabyte potvrzuje podporu první generace Ryzen AF na deskách s X570

Na jednu stranu je hezké, že AMD se snaží dlouhodobě podporovat a využívat patici AM4, jenomže z pohledu uživatele v tom stejně nemusí vězet vůbec žádná výhoda. Pokud si někdo pořídil třeba desku s X470 či B450 s procesorem Ryzen druhé generace a očekával, že třetí přeskočí a upgraduje na některý z modelů čtvrté generace, bude mít s největší pravděpodobností smůlu a stejně bude potřebovat novou desku.

V některých případech ale toto jasné omezení není tak pevně dané, jak by se mohlo zdát a v případě firmy Gigabyte jde o kompatibilitu některých Ryzen první generace s deskami s čipsetem X570. Jak ukazuje obrázek, tato kombinace by fungovat neměla, ovšem je třeba upřesnit, že jde konkrétně o procesory Ryzen 5 1600 AF a Ryzen 3 1300 AF.

Když pomineme otázku, kdo by pro rány boží cpal do desky s X570 takovéto procesory, můžeme hned upozornit na to, že konkrétní dva jmenované modely jsou ve skutečnosti 12nm čipy z druhé generace (Zen+), čili jakési podtaktované Ryzen 5 2600 a Ryzen 3 2300X. Využity jsou se specifikacemi modelů z první generace, ale jejich vlastní čipy patří do druhé, což evidentně umožnilo firmě Gigabyte je podporovat i na X570.

Věc se má ale tak, že i když Gigabyte Japan tuto kompatibilitu zmínil, v rámci oficiálních specifikací desek s X570 ji neuvádí. A to jednoduše proto, že nemůže opravdu zaručit bezproblémovou funkčnost těchto procesorů na daných deskách. Je ostatně možné, že AMD se jednoho dne probudí a výrobcům desek tuto věc v rámci dalších verzí BIOSů znemožní.

Vzhledem k pinové kompatibilitě procesorů s paticemi na všech deskách s výše uvedenými čipsety je ale stále možné, že i starší desky s X470 a B450 by mohly podporovat budoucí Ryzen 4000, respektive existuje jistá naděje. Postoj firmy AMD je jasný, ale jsou tu ještě samotní výrobci základních desek a zde už závisí spíše na tom, jaké a jak pevné jim AMD nastaví mantinely. Dle všeho by totiž mělo jít pouze o to, aby se do paměti BIOSu vešly všechny potřebné mikrokódy pro podporu různých procesorů a pokud se s tím některý z výrobců desek dokáže poprat, jiný problém by tu snad být neměl. Ale to ukáže až čas.

Ceny souvisejících / podobných produktů: