Gigabyte představuje nový 27” Tandem OLED monitor MO27Q28G s 280Hz frekvencí

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Technologie Tandem OLED se dostává do dalších produktů, nyní jde o herní monitor Gigabyte MO27Q28G. Ten svým zákazníkům slibuje také vysokou obnovovací frekvenci 280 Hz. 

V nabídce OLED herních monitorů máme nový přírůstek, Gigabyte MO27Q28G. Jde o 27” model s panelem Primary RGB Tandem OLED, má tedy více OLED vrstev pod sebou, každá je pro jednu barvu, což dopomáhá zvýšit maximální jas a současně toho dosahovat efektivněji (spotřeba je o 20 % nižší). Jde o 4. generací panelů WOLED a máme zde rozlišení 2560x1440 pixelů. Maximální obnovovací frekvence je 280 Hz a odezva GTG je jen 0,03 ms. Panel pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3 a 84 % BT.2020. Kontrast je 1,5M:1, jas v SDR činí 335 nitů, v HDR potom dosahuje až 1500 nitů a monitor splňuje specifikaci DisplayHDR True Black 500.
 
Technologie All-Around Suite zahrnují Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light. Hráči mohou ocenit funkce Tactical Switch 2.0, Ultra Clear a Game Assist. Jsou zde dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, USB-C s 18W Power Delivery, tři USB 3.2 a jack pro sluchátka. Pro ozvučení jsou zde i dva 5W reproduktory. Monitor podporuje změnu polohy, a to výšky, natočení, naklopení i funkci pivota. Možná je i montáž na zeď díky VESA 100x100mm. Spotřeba monitoru činí 35 W. V Británii byla cena stanovena na 500 liber (14.000 Kč s DPH), což je vzhledem k technologiím docela atraktivní cenovka.
 

