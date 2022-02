Gigabyte: pro nové výkonné grafiky bude zapotřebí i 3x 8pin PCIe a adaptér

Už dlouho se šušká o tom, že hi-end příštích generací karet AMD a NVIDIA, čili RDNA 3 a Lovelace, bude energeticky velice náročný. Tuto šuškandu přitom už přímo podporují informace, které máme o budoucích napájecích standardech i chystaných zdrojích. Nedávno jsme se také podívali na chystanou GeForce RTX 3090 Ti trošku jinou optikou, v níž se ukazuje i jako "výukový materiál", na němž si mají i AIB partneři NVIDIE vyzkoušet vývoj karet s nebývalou spotřebou. RTX 3090 Ti má totiž dosáhnout TBP 450 W a Max Power Limit dokonce 520 W. Lovelace by pak měly jít i výš.

Půl kilowattu odpadního tepla generovaného pouze jednou kartou už je velká porce i pro chlazení, přičemž z hlediska napájení k tomu musí být využity i vhodné kabely nehledě na napájecí systém samotné karty, ale o to nám tu nyní nejde.

Můžeme tak očekávat, že v příštích měsících se začne na trhu rozšiřovat nabídka zdrojů, které využijí i standard 12VHPWR označovaný i jako PCIe Gen 5 napájecí konektor. Ten má ve výzbroji 12 + 4 piny a zvládnout pak má až 600 W, čili jeden takový kabel by měl pohodlně zvládnout napájet i budoucí h-end, pokud přihlédneme k tomu, že dalších 75 W poskytne slot PCIe x16. Je ale pravda, že ne všechny nové zdroje nabídnou oněch 600 W na tomto kabelu a může to být "jen" 450 W, což by tedy měl být případ verze s 12+0 piny, čili bez oněch čtyřech v samostatné řadě. To bude pochopitelně záviset i na celkovém výkonu daných zdrojů.

Gigabyte přitom v popisu zdroje UD1000GM PCIE 5.0 uvádí, že budeme pro nové karty potřebovat buď moderní zdroj s 12VHPWR, anebo pak model se třemi 8pinovými PCIe (150 W), které svedeny pomocí redukce do jednoho konektoru poskytnou alespoň oněch 450 W.

Nyní také stále čekáme na oficiální specifikace PCI-SIG pro napájení PCIe Gen5, takže neznáme ani podrobnosti o tom, jak to všechno bude. Potřebné informace se ale můžeme dozvědět také po vypuštění nové karty GeForce RTX 3090 Ti (ta by už měla využít nový konektor) či nových zdrojů, což už lze v obojím případě očekávat během příštích týdnů. Je však zřejmé, že energetické nároky budoucích karet vzrostou, i když v nabídce jistě i nadále budou i karty, které se spokojí s obvyklými 6 a 8pinovými konektory PCIe. Hi-end by však měl už být někde jinde.

