Gigabyte Project Stealth: pro PC bez viditelných kabelů

Je zřejmé, že pro postavení desktopového počítače, v němž by nebyly viditelné kabely, nám nebudou stačit běžně dostupné komponenty. Už jen grafická karta má obvykle své konektory přídavného napájení umístěny tak, že je v podstatě nemožné zcela schovat kabely, které k nim vedou, pokud jde tedy o běžné provedení takové karty. Stejně tak zakrýt třeba 24žilový svazek vedoucí ke konektoru ATX na základní desce obvykle zcela nejde, což pak platí třeba i pro datové SATA kabely.

Jak to tedy udělat, aby nebyl vidět ani kus kabelu, který k základní desce připojíme z prostoru mezi trayem a pravou bočnicí? Dle představ firmy Gigabyte si pořídíme k tomu určenou sadu, která se skládá ze základní desky Z690 AORUS ELITE STEALTH , skříně AORUS C300G STEALTH a grafické karty RTX 3070 GAMING OC STEALTH . Gigabyte zde ovšem používá nápad firmy Maingear, dle nějž jsou mnohé konektory základní desky umístěny na opačné straně, čemuž musí být pochopitelně přizpůsobena také počítačová skříň. Maingear mimochodem tento hardware použije pro svou sestavu Stealth Gaming Desktop.

Zmíněná grafická karta má přitom své konektory přídavného napájení umístěny na opačném konci karty, než je obvyklé, čili zespodu vedle slotového konektoru PCIe. To je ovšem umožní snadno schovat jen v případě, kdy je karta v klasické poloze a pozici kolmo na základní desku. Obrázek nahoře ji ale ukazuje otočenou a připojenou přes Riser Card, přičemž žádné kabely tu také nejsou vidět, ale to pochopitelně neznamená, že ke kartě nějaké vůbec byly přivedeny. Video nahoře ukazuje kartu v klasické pozici, kde už se kabely napojují tou nejkratší cestou hned skrz tray.



Hlavní části kabeláže tak máme díky zmíněným komponentám možnost schovat, ale už hůře budeme moci docílit toho, abychom ve své skříni neviděli ani kousínek izolovaného vodiče. Budou tu také kabely ventilátorů a především procesorového chladiče, které budeme muset nějakým způsobem dostat na opačnou stranu desky, kde jsou připraveny konektory.

A asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že jde o komponenty, které bude snad až na skříň obtížné až nemožné využít v jiných sestavách. Zvláště základní desku Z690 AORUS ELITE STEALTH do běžné ATX skříně prostě nenacpeme a také zapojit kabely ke kartě RTX 3070 GAMING OC STEALTH by v takové skříni bez úprav asi nešlo.

Pokud nás ale ve světě HW něco vůbec, ale vůbec nepřekvapí, je to schopnost tchaj-wanských výrobců desek od sebe opisovat, a to ne se zpožděním, nýbrž ihned. Čili alternativou pro projekt Stealth firmy Gigabyte bude přinejmenším ještě MSI Project ZERO s upravenou MEG Unify: