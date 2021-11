Gigabyte si připravil levnější desku se Z690 bez PCIe 5.0

Gigabyte Z690M DS3H DDR4 (rev. 1.0) nabízí kombinaci Z690, PCIe 4.0 a DDR4, čili právě to, co jistě mnozí zákazníci nyní hledají. O přetaktování procesoru, což bylo a stále je jedno z hlavních lákadel procesorů řady K a čipsetů Z, už zájem klesá, a to zcela logicky. Moderní CPU už i tak jdou díky svému turbu na hranu možností a pokud budeme chtít s rozumnými výsledky taktovat zrovna Alder Lake-S, budeme potřebovat kvalitní desku a velice kvalitní chlazení, což je investice, která se jen těžko vyplatí. Jenomže ještě než nastoupí čipové sady jako B660 a jiné, máme tu zatím právě jen Z690 a Gigabyte se rozhodl, že kolem ní postaví veskrze průměrnou desku a navíc formátu Micro-ATX.

Model Gigabyte Z690M DS3H DDR4 by tak mohl víceméně odpovídat tomu, co nabídnou právě chystané desky se slabšími čipsety. Jak je vidět, systém napájení procesoru není nijak zvlášť mohutný. Vidíme tu 6+2+1 fází v Hybrid Digital VRM Design​ na desce s jedním dlouhým slotem PCIe, čtyřmi sloty pro paměti DDR4, neboť DDR5 by tu byly opravdu nevhodné a "low-endovost" této desky dobře ilustruje také přítomný analogový D-Sub mezi zadními konektory.

Na druhou stranu tu máme již 2,5Gb/s Ethernet, z nějž se tak už v podstatě stala standardní výbava nových desek, ale pro domácí routery to bohužel stále neplatí. Dostupné sice jsou, ale nad cenami by jeden zaplakal. Dále samozřejmě nechybí M.2 s PCIe 4.0, a to hned dva a vcelku skromný audio systém.





Zkrátka jde o "levnou" desku, což dokládá i označení DS3H, které má Gigabyte vyhrazeno právě pro low-endové modely prodávající se i hluboko pod 2000 Kč s daní. Problém je ale ten, že neexistuje přímý předchůdce, čili Z590M DS3H, přičemž nikde se dosud neobjevila cena nové Z690M DS3H DDR4. Nejblíže jí tak bude mít z předchozí generace model Gigabyte Z590M, který se prodává za cca 3500 Kč. Můžeme tak doufat, že se Z690M DS3H DDR4 bude pohybovat někde mezi 3500 a 4000 Kč, čili že bude alespoň o tisícovku levnější než dosud nejlevnější modely s LGA 1700. Ovšem i tak bych měl osobně nutkání si uhryzat ruce, pokud bych si měl za čtyři tisíce objednávat takto vybavenou desku.



