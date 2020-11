Gigabyte si připravuje mini PC BRIX s AMD Renoir

Už to skoro vypadá, že AMD tak nějak zapomnělo na svůj slib, že APU generace Ryzen 4000, čili Renoir, nabídne v desktopových verzích i na běžném trhu. Procesory jako Ryzen 7 4700G už jsou k dispozici řadu měsíců, ale pouze pro OEM výrobce a je otázka, zda se to vůbec někdy změní. Oznámení jejich prodeje i v maloobchodě může přijít v podstatě kdykoliv, ovšem je pravda, že AMD by tím vyslalo na trh další 7nm produkty, o něž by byl velký zájem a právě to nemusí být v zájmu samotné firmy s ohledem na množství dalších 7nm produktů, které byly či teprve budou letos na podzim vyslány na trh.