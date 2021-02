Gigabyte si zaregistroval nové Radeony RX 6700 XT s 12 GB paměti

Firmy se tak pomalu připravují na vypuštění slabších karet s čipy RDNA 2 a nyní už je prakticky jisté, že nejbližší nové Radeony nabídnou 12 GB paměti GDDR6. Ovšem v poslední době se mluví v podstatě jen o SKU Radeon RX 6700 XT a slabší Radeon RX 6700 jako by se nám někam zatoulal.

To samozřejmě neznamená, že RX 6700 nepřijde, ale je otázka, zda jej AMD vypustí na trh po boku silnější RX 6700 XT, jak jsme očekávali. V seznamu nově zaregistrovaných karet firmy Gigabyte ale žádný takový model také nefiguruje a to je také trošku divné, zvláště když dobře víme, že výrobci si u EEC obvykle registrují i modely, které se nakonec ani neobjeví na trhu. Nicméně v tomto případě jich je skutečně jen několik a můžeme počítat naopak s tím, že dorazí všechny.

Gigabyte RX 6700 XT AORUS (GV-R67XTAORUS E-12GD)

Gigabyte RX 6700 XT Gaming OC (GV-R67XTGAMING OC-12GD)



Gigabyte RX 6700 XT Gaming (GV-R67XTGAMING-12GD)



Gigabyte RX 6700 XT Eagle OC (GV-R67XTEAGLE OC-12GD)



Gigabyte RX 6700 XT Eagle (GV-R67XTEAGLE-12GD)



Gigabyte RX 6700 XT (GV-R67XT-12GD-B)

AMD stále nezveřejnilo nic bližšího o tom, kdy hodlá své nové Radeony vypustit na trh, a tak je pravděpodobné, že to bude opravdu nejdříve až samotný konec prvního čtvrtletí. Očekáváme karty s čipem Navi 22, a to verzí XT u výkonnější karty a XL u slabší. AMD Radeon RX 6700 XT by měl nabídnout plnou verzi Navi 22 se 40 CU, čili s 2560 Stream procesory, stejně jako má Navi 10 na RX 5700 XT. Díky nové architektuře ale bude výkon výrazně vyšší.



Paměti GDDR6 budou s největší pravděpodobností na 192bitovém rozhraní a nabídnou maximálně 384 GB/s při použití 16Gb/s propustnosti na pin. Lze také očekávat, že i zde bude k dispozici Infinity Cache integrovaná v GPU, ale těžko bude mít kapacitu 128 MB jako v čipech Navi 21.

