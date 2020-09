Gigabyte ukázal své GeForce RTX 3070 GAMING a EAGLE

Karty GeForce RTX 3070 byly ohlášeny prostě na říjen a přesněji by se měly dostavit 15. října, což se ale může ještě změnit. NVIDIA přitom sice může mít zájem na tom, aby karty přišly na trh co nejdříve, ale pokud půjde o další téměř "papírové" vypuštění produktů na trh, pak to v souboji s AMD nebude mít zásadní dopad. Uvidíme, zda se během následujícího měsíce dodávky karet RTX 3080 nezvýší, ale zatím to vypadá, že v optimistických případech lze očekávat další várku až za 14 dní, takže velké změny k lepšímu asi jen tak brzy nenastanou.

My se tak můžeme zatím alespoň podívat na produkty z řad RTX 3070, které si možná do konce roku budeme moci pořídit. Právě RTX 3070 by totiž mohla tvořit hlavní hráz NVIDIE proti přílivu nových Radeonů (až už v 8GB nebo 16GB verzi), i když stejně jako v případě NVIDIE je tu otázka, zda to namísto přílivu nebude spíš jen sprška.

Máme tu zatím čtyři novinky, a to z řad GeForce RTX 3070 GAMING a EAGLE. Zatím není možné je hodnotit, leda tak čistě dle pohledu na jejich zpracování, neboť podrobné specifikace ještě nejsou známy, a to především pracovní takty. Máme tu ale dvě RTX 3070 GAMING a dvě EAGLE, a to nepřetaktované a přetaktované verze s větším chladičem.

GAMING OC tak má větší chladič s většími ventilátory, čili ne 3x 80mm, ale mix 1x 80mm a 2x 90mm, což platí také pro EAGLE zobrazené dole.

EAGLE budeme moci brát jako tu levnější sérii, ostatně tyto karty jsou s délkou 28,2 cm o celé 4 cm kratší než GAMING a také mají subtilnější chladič, s nímž celé zabírají dva sloty, zatímco GAMING je tlustší a zabírá cca 2,5 slotu.

Obě verze karet ale využívají své delší chladiče na kratším PCB k tomu, aby mohly podobně jako referenční modely RTX 3080/3090 část chladiče profukovat skrz.

Jde tak sice o až třetí kartu ve výkonnostní hierarchii nové generace, ale i tak má TBP 220 W, což není málo. S chlazením by ale vzhledem k takovým proporcím karet neměl být problém.



Tyto karty by tak měly vstoupit na trh v polovině října, přičemž doporučená cena RTX 3070 začíná na 499 USD. Tyto modely a zvláště jejich OC verze však pochopitelně budou dražší.

