Gigabyte ukázal trio herních monitorů se synchronizací

Gigabyte G27F, G27QC a G32QC jsou tři novinky z CES 2020, které všechny patří mezi herní monitory a pokrývají vcelku širokou škálu, co se týče nabídky a vlastností.

Nejníže stojí Gigabyte G27F s plochou 27palcovou obrazovkou a rozlišením Full HD. Tento monitor nabízí 144Hz obnovovací frekvenci řízenou pomocí FreeSync a podporuje také GeForce díky G-Sync Compatible. O pravý G-Sync s hardwarovým modulem tudíž nejde. Dále se dozvíme o odezvě až 1 ms a slušných barvách se 120procentním pokrytím prostoru sRGB. Gigabyte tak sice neříká, jaký panel byl použit, ale TN by to vzhledem k danému pokrytí být nemuselo. Velkou předností G27F by pak měla být cena, ale ta bohužel také nebyla uvedena.

Gigabyte G27QC už má prohnutou 27" obrazovku, a to s rozlišením Quad HD. Využívat má jeden z nových panelů firmy Samsung s poloměrem 1500R, který nabídne obnovovací frekvenci až 165 Hz a odezvu 1 ms. Co se týče synchronizace, je tu opět kompatibilita s G-Sync, ale už vyšší verze FreeSync Premium.

Oba dosud představené monitory mají společné dva integrované 2W reproduktory a tento dosahuje na 90% pokrytí prostoru DCI-P3. O použitém typu panelu se opět nedozvíme.

Nakonec to je Gigabyte G32QC s úhlopříčkou už 32 palců, prohnutím 1500R a podporou VESA DisplayHDR 400 a FreeSync Premium Pro + G-Sync Compatible. Nezvykle pro herní monitory je tu také přepínač KVM+ pro vstupní periferie, takže bude možné zapojit najednou více počítačů a s jednou sadou klávesnice a myši (či jiných periferií) se mezi nimi přepínat. To včetně napojení přes rozhraní USB C. Jinak jde také o max. 165Hz panel s 90% DCI-P3, ovšem už bez integrovaných reproduktorů. Všechny tři monitory mají přijít na trh během tohoto kvartálu. Zdroj: Hexus.net

