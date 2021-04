Gigabyte uvádí na trh své první Ultra HD herní monitory včetně OLED

Gigabyte Aorus FI32U, FV43U, FO48U se liší už svými úhlopříčkami, a to dle jejich označení 32", 43" a 48", čili ve dvou případech už to jsou velice velké modely patřící spíše do obýváku než na počítačový stolek. Dočkáme se různých "pochutin", jako je 144Hz obnovovací frekvence, HDMI 2.1, SuperSpeed IPS, HDR 1000, Aorus Space Audio či OLED.

Právě model FO48U je založen na displeji typu OLED a nabízí 122Hz obnovovací frekvenci, zatímci zbylé dva mají displeje se 144 Hz, přičemž všechny pak svým rozhraním HDMI 2.1 ukazují svou připravenost pro moderní herní konzole. Díky SuperSpeed IPS můžeme očekávat pouze 0,5ms odezvu, což platí pro FI32U, jenž jako jediný z nové trojice přichází v podobě klasického monitoru s flexibilním stojanem.

Všechny pak mají nabídnout až 10bitové panely a velice slušné barvy (99% Adobe RGB / 150% sRGB, 97% DCI-P3). Vedle toho tu nechybí také různé herní funkce jako Aim Stabilizer, Dashboard, Black Equalizer, ANC 2.0, nicméně na podrobný popis jednotlivých modelů si musíme ještě počkat.

Gigabyte zatím zveřejnil specifikace pouze v případě modelu FV43U, který je vybaven panelem VA s QLED podsvícením. Dosahuje typického jasu 750 nitů a maximálního až 1000 nitů, díky čemuž získal certifikaci VESA DisplayHDR 1000. Pod 10bitovým panelem se tu ale skrývá 8bitů plus FRC, dále tu máme nativní kontrast 4000:1 a vedle dvou HDMI 2.1 také jeden DisplayPort 1.4. Celé specifikace tohoto modelu si můžete přečíst zde a co se týče zbylých dvou , jejich údaje budou teprve doplněny.



Krátká tisková zpráva také neobsahuje žádné informace o dostupnosti a cenách nových modelů, takže snad někdy příště.

