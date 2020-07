Gigabyte Z490 Aorus Master WaterForce s vodním chladičem procesoru i VRM na míru

Obvykle počítáme s tím, že grafické karty či především základní desky pro vodní chlazení mají připraven leda vodní blok, který si už uživatel sám musí napojit do chladicího systému. Ovšem Gigabyte Z490 Aorus Master WaterForce už má tento systém celý připraven po vzoru All in One (AiO) vodních chladičů. To samozřejmě neznamená, že je tím pádem lepší než desky nabízející pouze vodní bloky, jde zkrátka o odlišný produkt pro ty, kteří vlastním vodním systémem chlazení už nedisponují a chtějí spíše hotový produkt bez starostí.

Jak je na první pohled vidět, jde prostě o desku, k níž výrobce již dodává na míru postavený AiO vodní chladič s 360mm radiátorem. To bude na jednu stranu výhoda, neboť vodní blok je určen i pro napájecí obvody, ale zároveň i nevýhoda, protože pak nelze automaticky počítat s tím, že chladič půjde použít i na jiných deskách, čili po upgradu.

Jak je patrné, montáž zajistí standardně rozmístěné závity odpovídající montážním otvorům kolem patice LGA1200, ovšem máme tu také rozmístěné heatpipe, které přímo dosednou na MOSFETy a budou mít za úkol odvádět teplo z nich do hlavního vodního bloku. Krom toho tu jsou ještě extra pasivy vestavěné do hrany celého modulu, v němž bude integrována také vodní pumpa.

A jak je vidět, napájecí systém proceosoru na této desce bude velice výkonný se svými čtrnácti 90A fázemi. Máme tu také integrované rozhraní Intel Wi-Fi 6 802.11ax 2T2R s Bluetooth 5, 125dB SNR AMP-UP Audio s ESS SABRE 9118 DAC, LC1220 a WIMA audio kondenzátory a také Intel 2.5GbE LAN s cFosSpeed. Pro zapojení rychlých NVMe SSD s PCIe 3.0 x4 tu jsou celkem tři sloty s chlazením Thermal Guard II.

Plné specifikace desky naleznete na stránkách firmy Gigabyte

