Gigabytu uniklo info o 8jádrovém Ryzenu 7 5700 a 4jádrovém Ryzenu 3 5100

AMD sice představilo novou platformu Socket AM5, a to už před nějakou dobou, ale odcházející Socket AM4 se stále ještě nechystá do důchodu. Vypadá to, že se ještě rozšíří nabídka v low-endové i mainstreamové části. V seznamu podporovaných procesorů základní deskou Gigabyte X570SI Aorus PRO AX (rev.1.1) s chipsetem AMD X570 se totiž objevily dva nové, dosud neznámé procesory. Jejich označení může být pro mnohé trochu matoucí, protože jsou jakýmisi hybridy mezi dvěma řadami. Oba dva jsou totiž založeny na APU modelech Cezanne, nicméně jde o CPU a nikoli o APU. Jejich integrované GPU je totiž vypnuto a patrně jde o modely, které měly v iGPU nějaký problém, který by neumožnil je prodat jako APU.



Pokud ale CPU část funguje bez problémů, není důvod zahazovat jinak funkční čip. To ale přináší také některé záludnosti i výhody, které vycházejí z monolitického a nikoli chipletového designu. Proti klasickým CPU Vermeer se totiž liší v některých detailech, asi nejvýraznějším je poloviční velikost L3 cache paměti. Máme tu tak nový Ryzen 7 5700, který má proti modelu 5700X dokonce zvýšený základní takt ze 3,4 na 3,7 GHz, Boost je pak shodně na 4,6 GHz (pro zajímavost, Ryzeny 7 5700G a 5700GE, ze kterých nový Ryzen 7 5700 technicky vychází, mají 3,8, resp. 3,2 GHz). Procesory mají 4 MB L2 cache, nicméně zatímco 5700X (Vermeer) má 32 MB L3 cache, Ryzen 7 5700 na architektuře Cezanne se musí spokojit s 16 MB L3 cache. 65W TDP je zachována.



Další procesor zamíří do low-endu a půjde o Ryzen 3 5100. V tomto případě jde o 4jádrový procesor se schopností zpracovat 8 vláken najednou. Jeho základní takt činí 3,8 GHz, Boost pak vrcholí hodnotou 4,2 GHz stejně jako u Ryzenu 3 5300G, z něhož vychází. Má tedy 2 MB L2 cache (512 kB na jádro) a 8 MB L3 cache. Spotřeba TDP zůstává na hodnotě 65 W. Velkou otázkou je, zda budou tyto procesory ve volném prodeji nebo jen jako součástí sestav.