GlobalFoundries míří na burzu, ovšem Mubadala dá k dispozici jen zlomek akcií

Ještě v tomto roce by se tak akcie firmy GlobalFoundries měly objevit na burze, přičemž investiční skupina Mubadala chce sama nabídnout celkem 55 milionů akcií a doufá, že jejich prodejem získá 2,6 miliard dolarů, čili asi desetinu aktuální odhadované výše tržní kapitalizace firmy GlobalFoundries. K tomuto kroku by se přitom v posledních letech dala těžko najít vhodnější doba.

V GlobalFoundries se před lety rozhodli nevyvíjet 7nm proces, který tak představoval pouze a jen finanční ztrátu a od té doby začaly klesat také tržby, na čemž se velkou měrou podepsaly i uvolněné ruce firmy AMD, pro kterou GloFo je dnes už vedle TSMC jen ta "druhá" firma vyrábějící především I/O čipy pro moderní 7nm procesory. Ovšem i tak je stále nepostradatelná.

Opět se také můžeme podívat na vývoj tržeb a ztrát firmy GlobalFoundries, která by brzy mohla zamířit už konečně do černých čísel, ale to se ještě uvidí. Je třeba si uvědomit, že graf ukazuje jen poloviční tržby za rok 2021, čili ty tak budou ve skutečnosti atakovat úrovně z let 2017 a 2018, ovšem s tím, že už zmizí ztráty dané neúspěšným a zastaveným vývojem 7nm technologie.

Mubadala tak nejspíše předpokládá, že hodnota akcií GlobalFoundries časem poroste, čili možná proto není aktuálně ochotna jich nabídnout na burze více. Ostatně její investice do této firmy dosáhly od roku 2009, kdy GloFo vznikla z továren firmy AMD, už desítky miliard dolarů, což zahrnuje třeba i akvizici firmy Chartered Semiconductor. Jak ale ukazuje i graf nahoře, GloFo pro Mubadalu nikdy nebylo ziskovým podnikem, i když nyní k tomu už má blízko a teprve uvidíme, jak se projeví nové investice

