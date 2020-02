GOG.com vrátí peníze do 30 dní i za hry, které jste hráli

Na serveru GOG.com lze nakoupit spoustu zajímavých starších her mnohdy za velmi zajímavé peníze. Pokud jde o vrácení peněz (refund) za hry, dosud to bylo možné tehdy, pokud hra nebyla uživatelem stažena ze serveru, nebo pokud se zjistilo, že má nějaký závažný technický problém. Nyní se to ale mění a hráči budou mít mnohem více možností, kdy zažádat o vrácení peněz. GOG.com nyní jen doufá, že toho lidé nebudou zneužívat a bude situaci bedlivě monitorovat. Tak jen doufejme, že takových lidí nebude mnoho a novinku kvůli nim nezruší. GOG si nicméně v individuálních případech vyhrazuje právo neprovést vrácení peněz.



A o co vlastně jde? Nyní bude možné vrátit hru do 30 dní od data nákupu. V případě předobjednávek půjde o 30 dní od vydání hry (a kdykoli do doby, než hra vyjde). Pokud byla hra darována, musí o vrácení peněz požádat ten, kdo ji daroval. Další a asi ještě více důležitou zajímavostí je to, že je nejenže delší doba pro vrácení peněz (Valve a Epic Games mají jen 14 dní), ale také to, že zde není limit toho, zda byla hra stažena, nainstalována a jak dlouho byla hrána. Opět je to rozdíl proti výše zmíněným dvěma společnostem, které dovolují maximálně 2 hodiny hraní.



Ceny souvisejících / podobných produktů: