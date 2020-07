Golem.de: Windows 10 dokáží správně využít hybridní architekturu Lakefield

Procesory Intel Lakefield přináší dvě hlavní novinky. Jednak je to využití technologie Foveros, která představuje vertikální spojení několika čipů a tu můžeme prostě akceptovat jako dopad vývoje technologií pro pouzdření procesorů a čekat na to, co dalšího se z ní vyvine. Ovšem jde také o spojení jednoho silného jádra Sunny Cove (SNC) a čtyř slabších Tremont (TNT) v jeden pětijádrový procesor. A zde je jasné, že už dnes by operační systém měl s takovou výbavou počítat, aby uživatel nesplakal nad výkonem.

OS a v tomto případě Windows 10 s procesorem Core i5-L16G7 tak musí vědět, kdy a pro co využít silné jádro SNC a na co budou stačit TNT, přičemž test provedený serverem Golem.de ukazuje na to, že plánovač procesů systému Windows 10 je na Lakefield skutečně připraven.

Dozvídáme se, že jádro SNC je povoláno třeba v případě spouštění aplikací či otevírání nových tabů webového prohlížeče, či pochopitelně v zátěži, a to takové, která není či nemůže být paralelizována. Jádra TNT se zase uplatní pro běžný provoz nenáročných úloh, ale také v případě těch náročnějších, které dokáží využít i všechna tato jádra najednou (rendering, kódování videa), neboť pak budou dohromady výrazně lepší než jedno SNC.

Za zmínku stojí také to, že procesor Core i5-L16G7 má SDP (Scenario Driven Power) 7 W, přičemž hodnota PL1 při zátěži je také 7 W a PL2 při maximální zátěži pak 9,5 W, což platí až pro 28 sekund. Nicméně toto nastavení nakonec závisí i na konkrétní implementaci procesoru v konkrétním notebooku, kde může být PL2 třeba jen 7 W. V testech na Golem.de pak daný Lakefield a jeho SNC pracoval v zátěži většinou na 2,5 GHz a jen občas si sáhl na 2,9 GHz a TNT pak měly 1,9 GHz s možností turba až 2,7 GHz.

Z výsledků testů vyplývá, že plánovač procesů ve Windows 10 si je vědom speciální architektury Lakefieldu a nevyužívá všech pět jader rovnocenně. To znamená i to, že na nich bezmyšlenkovitě nepřehazoval procesy v rámci jejich obvyklé rotace mezi jádry, jako to dělal dříve na procesorech Ryzen mezi jejich CCX, což přinášelo zbytečné propady výkonu. Firmě AMD ostatně celkem dlouho trvalo, než se s Microsoftem dohodla, aby ten vzal topologii Ryzenů a Threadripperů v potaz a upravil jí svůj plánovač. Dalo by se očekávat, že v případě Intelu to může být spíše větší problém na delší dobu, protože tam je třeba počítat i s náročností daného procesu, ale Microsoft je už evidentně připraven.

Dle testů na Golem.de máme počítat s tím , že Sunny Cove v Lakefield má o 25 až 65 procent vyšší výkon než Tremont, ovšem celý blok čtyř Tremont má asi dvojnásobný výkon než jeden Sunny Cove. Aplikace jej ale musí být schopny využít právě díky paralelizaci. Více najdete v samotném testu

