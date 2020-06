Google chce podpořit žurnalistiku, zaplatí i za přístup k placeným článkům

Internet změnil žurnalistiku ve spoustě ohledů, které zahrnují i negativní důsledky. Podle některých názorů třeba kvůli internetu ubývá prostor pro obsáhlé články, které se tématy zabývají do hloubky. Nebo pro kvalitně zpracovaná alternativní témata, která by možná nepřilákala tolik čtenářů. Ukazuje se totiž, že peníze z reklamy nedokážou pokrýt všechny náklady. Google proto přichází s novým licenčním programem, který podle jeho slov měl přinést výraznou změnu do světa internetového zpravodajství. Vzhledem k událostem v posledních měsících přitom význam žurnalistiky roste. Proto chce Google na jedné straně zajistit přístup ke spolehlivým informacím, ale zároveň podpořit vydavatele.

Licenční program, který by měl přinést „nový zážitek ze zpravodajství“, bude spuštěn v průběhu letošního roku. Zapojení vydavatelé získají možnost monetizace svého obsahu –⁠ kvalitních článků, které se hlouběji zabývají složitějšími problémy. Program bude implementován prostřednictvím stávajících služeb Google News a Google Discover. Na podobě programu měla společnost několik měsíců diskutovat s partnery po celém světě. V první fázi se zapojí lokální i celonárodní vydavatelé z Německa, Austrálie a Brazílie. Mezi partnery patří také známý německý deník Der Spiegel. „Vždy se snažíme objevovat inovativní způsoby, jak přilákat čtenáře k našemu vysoce kvalitnímu obsahu,“ uvedl Stefan Ottlitz, generální ředitel skupiny Spiegel.

Google slíbil, že pokud to bude možné, zpřístupní tento licenční program také některé placené články. Řada vydavatelství se totiž v reakci na klesající příjmy z reklam rozhodla zpoplatnit svůj obsah, a to na bázi jednorázového poplatku za článek nebo častěji pravidelného předplatného. Tímto způsobem sice vydavatelství mohou získat finance na tvorbu kvalitního obsahu, ale zároveň tím zamezují přístupu široké veřejnosti. Prostřednictvím licenčního programu by tedy mělo být možné některé takové články otevřít i bez předplatného, neboť poplatek by za čtenáře zaplatil Google. A výhra by to mohla být pro obě strany. Vydavatelství totiž tímto krokem rozšíří počet čtenářů, zatímco uživatelé se dostanou i k obsahu, který by si jinak nepřečetli.

Google v posledních letech bojoval se snahou především evropských médií, která po společnosti požadují platit za úryvky a další obsah ve vyhledávání nebo přehledu zpráv. Částečně úspěšná byla tato snaha ve Francii, kde úřad pro hospodářskou soutěž nařídil Googlu, aby o těchto poplatcích jednal s vydavateli a zpravodajskými agenturami. Podle úřadu se jedná Google svým jednáním „zneužívá dominantního postavení a způsobuje vážnou a okamžitou škodu sektoru tisku“. Požadavky se opírají o článku 13 evropské směrnice o autorském právu, který v době svého přijetí v roce 2019 vzbudila značné kontroverze.

