Google chystá obdobu Apple AirDrop ke sdílení souborů. Bude fungovat i na PC

Pokud používáte zařízení od Applu, tak jistě potvrdíte, že jednou z největších výhod je velice propracovaný ekosystém. Jedním z důkazů je funkce AirDrop, která umožňuje rychlé přenášení souborů mezi iPhony, iPady, iPody nebo Macy. V případě smartphonů s Androidem se ovšem situace komplikuje, neboť Google žádnou takovou funkci zatím nenabízí. Obdobu AirDropu chystá také Samsung, Huawei nebo aliance čínských výrobců Xiaomi, Oppo a Vivo. Od Androidu 11, který vyjde v následujících měsících, by ovšem funkce pro rychlé sdílení souborů měla být součástí operačního systému od Googlu.

O novince se začalo mluvit skoro před rokem, kdy nesla název Fast Share. Později ovšem americký výrobce během vývoje překročil ke změně názvu na Nearby Sharing a stávající Nearby Share, což by mohlo být finální jméno pro tuto službu. Na Androidu bude funkce integrována přímo do Google Play Services, takže se stane součástí prakticky každého smartphonu a tabletu s Androidem, pokud není ochuzen o služby Googlu (jako v případě modelů Huawei nebo Honor). Tento týden se objevila informace, že funkce byla objevena i v nastavení Chrome OS. To znamená, že sdílení přes Nearby Share bude fungovat i s chromebooky.

Ani tím by ovšem kompatibilita zdaleka nekončí. Funkce bude údajně dostupná také v internetovém prohlížeči Chrome, a tímto způsobem se dostane na počítače s Windows, Linuxem a macOS. To už je slušná sbírka platforem k tomu, aby se Nearby Share stal podobně univerzálním řešením jako AirDrop od Applu. Webové uživatelské rozhraní bude nejspíš dostupné na adrese chrome://nearby. Při sdílení fotografie, videa, dokumentu či jiného souboru z mobilního zařízení bude stačit otevřít menu pro sdílení, kde bude k dispozici položka Nearby Share. Po potvrzení se objeví seznam kontaktů a zařízení v okolí, na které lze soubor odeslat.

Zdá se, že přenos bude fungovat primárně přes Wi-Fi Direct, a měl by být velmi rychlý. Na snímcích obrazovky, které ukazují novou funkci na smartphonu s Androidem, se ovšem objevuje také zmínka o přenosu přes internet, a to prostřednictvím Wi-Fi i mobilních dat. Aby uživatel předešel vyčerpání dat nebo nečekaným poplatkům, mělo by být možné omezit nastavení pouze offline přenos. Připomeňme, že aktuální AirDrop používá kombinaci Wi-Fi a Bluetooth. Mobilní operační systém od Googlu donedávna používal obdobnou funkci Android Beam, která byla dostupná do Androidu 10. Představení funkce Nearby Share můžeme očekávat v následujících týdnech až měsících.

