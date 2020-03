Google G Suite má už 2 miliardy uživatelů

Google bojuje proti Microsoftu i na poli kancelářských balíků. Zatímco Microsoft zde má Office, Google nabízí svůj G Suite. Některé jeho aplikace jako Gmail, Google Docs (Dokumenty), Spreadsheets (Tabulky) nebo Slides (Prezentace) jsou zdarma, dají se ale sehnat i v podnikových balíčcích, které jsou už placené. Javier Soltero, šéf G Suite, nedávno prohlásil, že G Suite měsíčně používají už více než 2 miliardy aktivních uživatelů. Bohužel nezmínil, kolik z nich patří do placených plánů, a tak se 200 milionů podnikových uživatelů konkurenčního Microsoft Office nedá moc dobře srovnávat a zjistit, kdo je ve vedení a o kolik.

Víme však to, že počátkem minulého roku měl 5 milionů platících společností, a to tehdy šlo meziročně o milionové zvýšení. Dnes to tedy může být klidně i přes 6 milionů. Základní plán Basic s 30GB cloudem vyjde na 4,68 EUR měsíčně za každého uživatele (původně 5,2 EUR). Plán Business s neomezeným cloudem (1 TB na uživatele, je-li jich méně než 5), funkcí Cloud Search, většími možnostmi správy a funkcí Sejf přijde na 9,36 EUR měsíčně za uživatele (původně 10,4 EUR). Nakonec je tu Enterprise za 23 EUR za měsíc, která přidává větší ochranu dat a Cloud Identity Program.

Využívání těchto aplikací pro společnou práci navíc poslední dobou roste kvůli potřebě spolupráce z domova kvůli omezení vycházení z důvodu koronavirové infekce. Patrné je to např. i ve školství, kdy je potřeba nějak komunikovat se studenty sedícími doma.

