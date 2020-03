Google obnovuje aktualizace Chromu, přeskočí jednu verzi

Minulý týden Google oznámil, že kvůli pandemii onemocnění COVID-19 pozastavuje vydávání aktualizací pro Chrome a Chrome OS . Jedinou výjimku dostaly bezpečnostní záplaty. Důvodem byla snaha udržet software stabilní v této složité době, kdy nemá Google k dispozici všechny zaměstnance a navíc většina z nich pracuje vzdáleně ze svého domova. Navíc teď i řada uživatelů, kteří musí kvůli omezením souvisejícím s koronavirem zůstat doma, využívá Chrome k práci nebo zábavě, a případné chyby by tedy byly velmi nepříjemné. Později také společnost dodala, že z výše uvedených důvodů přeskočí jednu verzi.

Po pouhém týdnu se ovšem situace opět mění. Google se rozhodl obnovit práce na updatech, ale plán jejich vydávání bude přece jen jiný, než se původně předpokládalo. Na začátku příštího týdne obdrží současný Chrome 80 bezpečnostní a kritické aktualizace. Chrome 81 se ještě tento týden přesune do beta kanálu a ve stabilním sestavení vyjde v týdnu od 7. dubna. To znamená zpoždění přibližně tři týdny proti původně plánovanému datu 17. března. Chrome 82 byl zcela zrušen, neobjeví se tady v žádném z kanálů. Místo něj přijde rovnou Chrome 83, jehož vydání je plánováno na polovinu května, tedy o tři týdny dříve ve srovnání s původním plánem. Ještě tento týden by se mělo první sestavení objevit ve vývojářském kanálu.

Chromu 84 a dalších budoucích verzí, ale více informací zveřejní Google až později. Jak se ovšem zdá, americké společnosti se podařilo zkoordinovat zaměstnance pracující většinově v home office, takže i pokud by současná pandemie koronaviru měla delší trvání, na budoucích aktualizacích Chromu by se to nemuselo již výrazněji projevit. Dodejme, že své Změny se patrně dotknou takéa dalších budoucích verzí, ale více informací zveřejní Google až později. Jak se ovšem zdá, americké společnosti se podařilo zkoordinovat zaměstnance pracující většinově v home office, takže i pokud by současná pandemie koronaviru měla delší trvání, na budoucích aktualizacích Chromu by se to nemuselo již výrazněji projevit. Dodejme, že své plány aktualizací upravil tento týden také Microsoft . V případě svého operačního systému Windows se rozhodl pozastavit volitelné updaty a místo toho budou vývojáři soustředit svou energii na bezpečnostní záplaty.

Ceny souvisejících / podobných produktů: