Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Google nedávno představil nové telefony Pixel 10. Ty začínají na 12GB paměti RAM, ale více než čtvrtina z ní je nedostupná kvůli vyhrazení pro úlohy AI.
V srpnu představila společnost Google nové smartphony Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Zatímco ty druhé začínají na 16GB paměti RAM, v případě Pixelů 10 je to nižších 12 GB RAM. Poněvadž ale dnes běží na telefonech spoustu lokálních AI algoritmů, není divu, že část z toho si ukousnou právě ony. Google zde ale změnil strategii přiřazování paměti pro AI úlohy. U Pixelů 9 si AI algoritmy tuto paměť dynamicky přiřazovaly podle potřeby, což ale způsobovalo problém s tím, že zde vznikaly problémy s prodlevami při načítání větších AI modelů. Pixel 10 tak volí jiný způsob.
Zhruba 3,3 GB paměti je totiž vyhrazeno pro AI algoritmy, které zde mohou mít přednačteny potřebné modely a práce s AI je tak okamžitá. Procesor Tensor G5 a jeho NPU tak nemusí čekat na načítání a mohou pracovat mnohem rychleji. Stinnou stránkou je však to, že pro ostatní ne-AI záležitosti je tak na telefonu k dispozici jen necelých 9 GB RAM. To sice neznamená, že by telefon byl nepoužitelně pomalý pro ostatní úlohy kvůli malé RAM, ale přece to jen moc nepotěší (nicméně iPhony mají ještě menší 8 GB RAM a rovněž na nich něco zabere AI, takže z tohoto pohledu jsou na tom ještě hůře, na druhou stranu jsou paměťově lépe optimalizovány než Android).
Řešením s 16GB RAM je pak ale až dražší Pixel 10 Pro. Pro srovnání, za 12GB/128GB verzi Pixelu 10 zaplatíte 22.990 Kč s DPH, 16GB/128GB verze Pixelu 10 Pro pak začíná na 27.990 Kč s DPH.
