Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Ostatní
>
Mobilní zařízení
>
Smartphony
>
Android
>
Google

Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Google nedávno představil nové telefony Pixel 10. Ty začínají na 12GB paměti RAM, ale více než čtvrtina z ní je nedostupná kvůli vyhrazení pro úlohy AI.
Reklama
V srpnu představila společnost Google nové smartphony Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Zatímco ty druhé začínají na 16GB paměti RAM, v případě Pixelů 10 je to nižších 12 GB RAM. Poněvadž ale dnes běží na telefonech spoustu lokálních AI algoritmů, není divu, že část z toho si ukousnou právě ony. Google zde ale změnil strategii přiřazování paměti pro AI úlohy. U Pixelů 9 si AI algoritmy tuto paměť dynamicky přiřazovaly podle potřeby, což ale způsobovalo problém s tím, že zde vznikaly problémy s prodlevami při načítání větších AI modelů. Pixel 10 tak volí jiný způsob.
 
Zhruba 3,3 GB paměti je totiž vyhrazeno pro AI algoritmy, které zde mohou mít přednačteny potřebné modely a práce s AI je tak okamžitá. Procesor Tensor G5 a jeho NPU tak nemusí čekat na načítání a mohou pracovat mnohem rychleji. Stinnou stránkou je však to, že pro ostatní ne-AI záležitosti je tak na telefonu k dispozici jen necelých 9 GB RAM. To sice neznamená, že by telefon byl nepoužitelně pomalý pro ostatní úlohy kvůli malé RAM, ale přece to jen moc nepotěší (nicméně iPhony mají ještě menší 8 GB RAM a rovněž na nich něco zabere AI, takže z tohoto pohledu jsou na tom ještě hůře, na druhou stranu jsou paměťově lépe optimalizovány než Android).
 
Řešením s 16GB RAM je pak ale až dražší Pixel 10 Pro. Pro srovnání, za 12GB/128GB verzi Pixelu 10 zaplatíte 22.990 Kč s DPH, 16GB/128GB verze Pixelu 10 Pro pak začíná na 27.990 Kč s DPH.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala23
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
Acer na veletrhu IFA ukázal 720Hz monitor, 16palcový Swift Air s váhou pod kilogram a další novinky
5.9.2025, PR článek
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
4.9.2025, Milan Šurkala
Android se uzavírá, od příštího roku ztíží sideloading aplikací
Android se uzavírá, od příštího roku ztíží sideloading aplikací
28.8.2025, Milan Šurkala13
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Včera, Milan Šurkala5
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Včera, Milan Šurkala2
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Včera, Milan Šurkala2
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
Včera, Milan Šurkala
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala23
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
6.9.2025, Milan Šurkala25
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
5.9.2025, Milan Šurkala12