Google po žalobě za 5-8 mld. USD smaže sledovací data z anonymního režimu v Chrome

Už od první finální verze internetového prohlížeče Google Chrome 1.0 z roku 2008 byl přítomen anonymní režim prohlížení (Incognito Mode). Ten sliboval větší soukromí, ne však absolutní. Jeho cílem je, aby se neukládala historie prohlížení, cookies a data stránek včetně údajů vložených do formulářů. Výsledkem je, že pokud jste např. na veřejném počítači, člověk po vás by se neměl dostat k přihlášené relaci k nějakému serveru a zjistit o vás a vašem prohlížení jakékoli údaje. Problémem je, že jsou zde stále nějaká data, která mohou posloužit alespoň k částečnému profilování. Zejména u neveřejných počítačů je to tak např. IP adresa, takže pokud anonymní režim používáte doma se stále stejnou IP adresou, nadále tu jsou možnosti, jak přiřazovat počítač k uživatelům. Současně je také problém s trackovacími cookies třetích stran, jejichž blokování je v prohlížečích na vzestupu. Chrome tak i v tomto režimu stále mohl sloužit Googlu a jiným společnostem ke sledování, i když omezenému.



Hromadná žaloba z roku 2020 na tyto a další problémy poukazovala, přičemž požadovala odškodnění v výši 4,75 až 7,8 mld. USD za vzniklou škodu uživatelům. Obě strany se ale dohodly na jiné formě mimosoudního vyrovnání, a to na smazání dat, které Google tímto způsobem získal, přičemž sám tvrdí, že mu to vůbec nevadí, protože tato data jsou pro něj k ničemu a nikdy je údajně nevyužil. Smaže tak své záznamy o IP adresách, které v rámci prohlížení v anonymním režimu od uživatelů nashromáždil, smaže rovněž celé URL (ponechá jen domény). Také souhlasil s tím, že omezí množství sledovacích dat, které bude z tohoto režimu shromažďovat, po dobu následujících 5 let, ve výchozím stavu budou rovněž plně zakázány cookies třetích stran. Zlepšit se má také způsob informování uživatelů o tom, co anonymní režim umí a dělá, a stejně tak to, k čemu neslouží a co nedělá.