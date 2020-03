Google pozastavil aktualizace Chromu kvůli koronaviru

Pandemie onemocnění COVID-19 se v technologickém světě projevila dalším způsobem. Google dnes oznámil, že přerušuje typický plán aktualizací dvou významných produktů ze svého portfolia – Chrome a Chrome OS. Nová hlavní verze obvykle vychází každých šest týdnů, počátkem tohoto týdne tedy měl vyjít Chrome 81. Den po datu plánovaného vydání ovšem tým vývojářů stojící za projektem Chromium oznámil, že nová verze se odsouvá na neurčito. To ovšem neznamená, že by byl vývoj zcela přerušen, v následujících dnech až týdnech bychom ovšem neměli očekávat žádné větší updaty. Vývojáři nyní budou v první řadě pilovat současný Chrome 80, pro který mohou v blízké době vycházet různé bezpečnostní záplaty.

Důvodem pozastavení aktualizací je pravděpodobně roztříštěnost vývojářského týmu způsobená právě pandemií koronaviru. Většina zaměstnanců Googlu v těchto dnech pracuje z domova, takže vzájemná komunikace je nejspíš komplikovanější. Část zaměstnanců také může čerpat dovolenou, případně být jinak omezena současnou situací. Právě proto nemůže vývoj probíhat ve stejném rozsahu jako obvykle. A to znamená větší pravděpodobnost, že by aktualizace obsahovala chyby, jejichž odstranění by z výše uvedených důvodů trvalo déle. Právě v těchto dnech se navíc prohlížeč Chrome nebo počítač Chromebook (běžící na platformě Chrome OS) staly nepostradatelným pracovním nástrojem pro řadu zaměstnanců pracujících z home office, takže případná nefunkčnost by pro ně mohla mít významné následky.

V tuto chvíli není možné odhadnout, jak se bude dále vyvíjet pandemie koronaviru, takže nemá smysl spekulovat o tom, kdy vyjde Chrome 81. Nedočkaví uživatelé si jej ovšem mohou stáhnout, pokud se přihlásí do beta kanálu. Nová verze přináší modernizovaný vzhled prvků ve formulářích (např. modré ohraničení polí nebo zvýraznění ve vysouvacím seznamu je nyní černé, respektive šedé). Podpora Web XR Hit Test API umožní webovým stránkám používat některé funkce, které známe z aplikací pro rozšířenou realitu. Konkrétně se jedná o umístění virtuálních objektů do skutečného světa zobrazeného v hledáčku kamery (např. model pohovky ve vašem obývacím pokoji).

Ikony nově mohou zobrazovat odznak s počtem, který udává třeba počet nepřečtených zpráv. Poslední větší novinkou je testovací podpora Web NFC, které umožňuje webové aplikaci číst a zapisovat do NFC tagů. Dodejme, že aktualizace Chromu nejsou jediné omezení, které musel Google učinit. Začátkem týdne americký gigant informoval vývojáře, že schválení aplikací před publikací v Obchodě Play může nyní trvat až sedm dnů nebo déle.

Ceny souvisejících / podobných produktů: