Google přichází se službou VPN v balíku Google One

Google známe především jako reklamní firmu, která žije z profilování svých uživatelů díky sběru dat o nich, aby jim mohla přinášet co nejrelevantnější reklamy, současně dělá i něco pro zamezení sledování. Nově totiž bude nabízet službu VPN by Google One. VPN připojení zajišťuje další vrstvu šifrování, která se může hodit při připojení na veřejné Wi-Fi sítě. Společnost slibuje, že nebude sledovat uživatele VPN, zaznamenávat jejich činnost a prodávat informace o ni jiným. Kdo nevěří, může se podívat i na

Má to ale pár háčků, služba nebude dostupná pro všechny a všude. Bude součástí balíčku Google One v nejvyšší verzi s 2TB cloudem pro Gmail, Disk i Fotky. Tento plán umožňuje přidat rodinu, přidává prémiovou podporou i konzultace Pro Sessions a 10% cashback v Google Store ve formě kreditu. Stojí však $9,99 měsíčně, případně $99,99 ročně, takže VPN bude zdarma navíc pro ty, kteří už tuto službu mají. Nicméně pro ty, kteří by chtěli jen VPN, nepůjde o zrovna laciné řešení. Problémem u nás je to, že VPN bude ze začátku k dispozici jen pro USA, nicméně další oblasti se budou postupně přidávat.

