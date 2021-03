Google reaguje na digitální daň: zvýší ceny reklamy o 2 % ve Francii a Španělsku

Technologičtí giganti jako Google nebo Facebook jsou trnem v oku mnoha států, které je chtějí více zdanit. Proto zavádí různé formy daní, což se těmto společnostem pochopitelně ani trochu nelíbí. Stává se ale to, co se dalo čekat. Snaží se nacházet cestu, jak zvýšené náklady přenést na někoho jiného. V případě Googlu je to zavedení příplatku za inzerci (Regulatory Operating Costs, DST Fees). Od 1. listopadu 2020 tak mají např. inzerenti ve Rakousku a Turecku příplatek 5 %, ve Velké Británii to jsou pak 2 %.

Nyní se k těmto státům přidává i Francie a Španělsko. Zdejší inzerenti budou muset od 1. května 2021 počítat s 2% příplatkem. Podle toho, zda mají nastavené automatické platby nebo manuální, příp. předplacený systém, tak např. místo 100 EUR budou muset za totéž zaplatit 102 EUR, nebo za 100 EUR dostanou reklamní prostor v původní hodnotě 98 EUR.



