Google rozjel Stadii na telefonech Samsung, Asus a Razer

Google je velice opatrný s tím, na jakých zařízeních umožní využívat službu Stadia, tedy v případě těch mobilních, přičemž podporovaných her také není zrovna obrovské množství, i když jejich výběr se postupně rozšiřuje . Nyní je jich necelých padesát, ovšem patří mezi ně i tituly, které ani nebyly vypuštěny na trh, jako je Baldur's Gate 3 nebo Cyberpunk 2077. Ostatně proto je daný seznam označen jako hry, které budou k dispozici pro Stadia.

Dosud také Google umožnil využít Stadia pouze na jednom jediném telefonu, a sice modelu Pixel. Od zítřejšího dne se to rozšíří o několik dalších chytrých telefonů firem Samsung, Asus a Razer, a to konkrétně tyto:

Samsung Galaxy S8



Samsung Galaxy S8+



Samsung Galaxy S8 Active



Samsung Galaxy Note8



Samsung Galaxy S9



Samsung Galaxy S9+



Samsung Galaxy Note9



Samsung Galaxy S10



Samsung Galaxy S10+



Samsung Galaxy Note10



Samsung Galaxy Note10+



Samsung Galaxy S20



Samsung Galaxy S20+



Samsung Galaxy S20 Ultra



Razer Phone



Razer Phone 2



ASUS ROG Phone



ASUS ROG Phone II

Od 20. února si tak budeme moci zahrát na těchto dalších 18 telefonech, respektive to platí pro zahraniční zákazníky, protože u nás Google službu Stadia zatím ještě nenabízí.

Zájemci budou moci hrát s využitím gamepadu připojeného přes Bluetooth, anebo pomocí ovladače Stadia Controller, ovšem ten už musíme připojit pomocí USB C. Stále pak budeme dle informací Googlu potřebovat Wi-Fi konektivitu, i když osobně nevidím důvod, proč by to nešlo přes 4G nebo dokonce 5G, tedy s ohledem na datovou propustnost.

Stadia může být vedle toho využita ještě prostřednictvím televizoru a Chromecast Ultra a pak samozřejmě i na PC a prohlížeče Chrome.

