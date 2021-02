Google ruší herní studio ve své Stadii, služba samotná bude stále v nabídce

Google Stadia představuje herní streamovací službu, která je v nabídce už více než rok a umožní nám hrát tituly jako Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Odyssey nebo Destiny 2 na slaboučkém telefonu, Chromecastu či jiném kompatibilním zařízení. Samotné Stadie se přitom zatím žádná změna netýká, takže o zakoupené hry a předplatné nikdo nepřichází. Google ovšem řadí zpátečku v případě herních studií, která měla vyvíjet hry právě pro Stadii.

Cloudové herní služby by přitom zrovna v této době mohly přitahovat kvanta nových zákazníků, kteří nemohou sehnat nový herní hardware nebo za něj nechtějí platit přemrštěné ceny. Google se ale rozhodl svou Stadii celkově okleštit , a to právě o studia, která jí měla pomoci vybavit obsahem. Někteří pracovníci tak odcházejí a jiní z týmu SG&E budou přeřazeni na nové pozice. Studia Googlu tak opouští třeba i Jade Raymond, který pracoval na sérii Assassin’s Creed.

Google nás ubezpečuje, že stále věří v budoucnost streamovaných her, ovšem ukazuje se, jak jsou plány velkých firem vrtkavé a opět vyvstává otázka, zda bude Google opravdu ochoten udržovat Stadii při životě i v případě, kdy se ta nebude vyvíjet dle představ vedení. Právě tato služba nás totiž nutí si hry kupovat přímo pro ni, a to na rozdíl právě od zmíněné GeForce NOW. Vše má svá pro a proti, ale zde je hlavní nevýhoda právě ta, že pokud či spíše až Stadia skončí, o zakoupené hry s největší pravděpodobností bez náhrady přijdeme, stejně jako bychom o ně přišli, kdyby skončil třeba Steam. Ovšem Steam není jen jedna služba s portfolia rozlehlého konglomerátu.

Zrušení studií Google Stadia tak zrovna nevyvolává důvěru v dlouhověkost této služby, zvláště když počáteční investice do ní je vcelku vysoká. Z nabídky GeForce NOW či jiných podobných služeb mohou sice hry některých vydavatelů velice rychle zmizet, ale pokud zmizí samotná GeForce NOW, přijdeme přinejhorším o zbytek zakoupeného předplatného a samotné hry nám zůstanou na Steamu, GOGu či Epicu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: