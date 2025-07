Google sloučí ChromeOS a Android do jednoho operačního systému

Na trhu s tablety má dominantní pozici Apple se svými iPady. I když Android tvoří "větší polovinu", je to napříč všemi ostatními výrobci. Je však patrné, že Apple se snaží se svým iPadOS více přiblížit tablety notebookům, tedy systému macOS. A zdá se, že i Google se bude snažit udělat různá mobilní zařízení schopnějšími než doposud, i když tady to rozvrstvení systémů bude trochu jiné. Už nějakou dobu se totiž mluví o tom, že Google bude slučovat mobilní systém Android s ChromeOS, který najdeme v chromeboocích. Napovídalo tomu mnohé. O ChromeOS se v poslední době skoro vůbec nemluví, nevidíme tu nějaký zásadnější vývoj, naproti tomu Android získává některé zajímavé funkce z ChromeOS, které mu pomáhají zvyšovat produktivitu. Nový Android 16 má např. vylepšený systém pro práci s více aplikacemi a okny najednou pro použití na externích displejích.

Sameer Samat, prezident ekosystému Android, nedávno prohlásil, že Google opravdu bude slučovat Android a ChromeOS pod jeden systém, což jak bylo řečeno výše, se už nějaký ten pátek skrytě děje, nyní to máme jen řečeno více explicitně. Kdy ale bude přechod dokončen, není jasné. Výsledkem by ale mohlo být, že telefony i tablety by mohly být používány i pro náročnější práci, přičemž notebooky by naopak mohly těžit z obrovského ekosystému mobilních aplikací z Androidu, což je něco, co nějakou dobu nabízí Apple. Ten na macOS s Apple Silicon rovněž umožňuje běh mobilních aplikací z iPadOS a iOS. Mít jeden systém pro všechno by spoustě lidí ušetřilo mnoho práce. Dá se pak předpokládat, že chromebooky plně přejdou na ARMové procesory (některé dražší verze běží na Intelu a AMD s x86).