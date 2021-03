Google snížil provize na Obchodu Play na 15 % pro první milion USD

Google se rozhodla zpříjemnit život vývojářům aplikací pro Android. Po mnoha dohadech o oprávněnosti výše provizí, což vyvstalo především po aféře s Epic Games a jejich hrou Fortnite, se společnosti Apple i Google rozhodly přeci jen něco udělat s provizní strukturou. Nové změny ale mají právě na takové velké hráče nejmenší dopad. Apple snížil provize pro App Store už v Google. Podmínky jsou dost podobné, liší se akorát obnovování limitu. A co se tedy vůbec mění?

Společnostse rozhodla zpříjemnit život vývojářům aplikací pro Android. Po mnoha dohadech o oprávněnosti výše provizí, což vyvstalo především po aféře s Epic Games a jejich hrou Fortnite, se společnosti Apple i Google rozhodly přeci jen něco udělat s provizní strukturou. Nové změny ale mají právě na takové velké hráče nejmenší dopad. Apple snížil provize pro App Store už v listopadu 2020 , nyní se přidala i společnost. Podmínky jsou dost podobné, liší se akorát obnovování limitu. A co se tedy vůbec mění?

Od 1. července 2021 padají provize ze 30 % na 15 % pro všechny vývojáře. Tato snížená sazba bude platit pro první milion USD v příjmech z aplikací. Poté se provize vrátí zpět na původních 30 %. Podle Googlu to tak bude znamenat 50% snížení provizí pro 99 % vývojářů. Na rozdíl od Applu, kde při překročení hranice nedochází k restartu každým rokem (ti, kteří překročí milion, zůstanou na 30 % do doby, než zase klesnou pod milion, a musí zažádat o navrácení), Google bude ještě o něco štědřejší a každý nový rok všichni vývojáři začnou s 15% provizí. Ta potrvá opět do bodu, než dosáhnou svůj první milion pro daný rok.

Google tím chce podpořit především začínající projekty, pro které to může znamenat finanční vzpruhu (v podstatě z původních 70 % budou nyní dostávat 85 %, což je téměř 22% nárůst příjmů od Googlu). Současně ale menší bonus získají i velcí vývojáři, jejichž příjmy se počítají v milionech a vyšších částkách.

