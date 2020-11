Google Stadia přeci jen míří na iOS, ale jako webová aplikace PWA

Společnostise moc nelíbí, že by měl někdo konkurovat její herní streamovací službě Arcade , a tak využila pravidel svého obchodu App Store, aby tomu zamezila. Problémem se tu stala to, že by Apple nemohl kontrolovat interaktivní aplikace, které jsou nabízeny přes konkurenční herní streamovací služby, takové hry také nemohou být vyhledávány v App Store. To znamenalo stopku pro Google Stadia, Nvidia GeForce Now i Microsoft xCloud na iOS. Konkurence na to ale vyzrála a své aplikace nenabídne přímo jako aplikace do App Store, ale tako tzv. PWA (Progressive Web App).