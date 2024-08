Google Tensor G4 v zátěži "throttluje" i pod 50 % max. výkonu

Google Tensor G4 z nových telefonů

Možná si pamatujete případ z loňského prosince, kdy byl otestován high-endový procesor MediaTek Dimensity 9300 , který v zátěži dosahoval jen 46 % z maximálního výkonu. Nyní podobným testem prošel procesorz nových telefonů Google Pixel 9 a výsledek není o moc odlišný. Výkonná jádra ze svého základního taktu 3,1 GHz spadla až na pouhých 1,32 GHz, úsporná jádra pak z 1,92 GHz na 0,57 GHz.

Benchmark naměřil maximální výkon 341 GIPS, přičemž na vysoké úrovni to vydrželo asi tři minuty. Průměrný výkon totiž ve výsledku činil jen 246,7 GIPS, tedy 72,3 % maxima. Po oněch 3 minutách začal výkon mířit k zemi a ve 4. minutě padl na pouhých 145,6 GIPS, což je 42,7 % maxima. Je to tak ještě o 3 % nižší výsledek než v případě MediaTeku. Po pádu do minima se ale procesor trochu umoudřil a výkon stoupl zhruba někam nad 65 % maxima, kde se držel až do konce. Test přitom probíhal na největším modelu Pixel Pro 9 XL, který by díky své velikosti měl mít nejvýkonnější chlazení. Nyní je otázkou, zda je problémem nižší efektivita procesoru a/nebo nedostatečné chlazení telefonu.