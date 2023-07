Google testuje lékařského chatbota na proslulé Mayo Clinic

Chatboti začali svou pouť před mnoha desítkami let zejména v psychiatrickém nasazení. Předpokládá se stále vzrůstající počet nasazení i v mnoha dalších oblastech medicíny zejména poté, co udělal velkou díru do světa systém ChatGPT (tomu už ale návštěvnost začíná klesat). Společnost Google připravuje několik různých chatbotů a jedním z nich je lékařská verze založena na modelu s krkolomným názvem Med-PaLM-2. Ten se od dubna testuje na proslulé Mayo Clinic. Chatbot má být schopen odpovídat na otázky lékařského charakteru, má také umět sumarizovat lékařské dokumenty nebo organizovat data pacientů.



ilustrační foto, autor: National Institutes of Health, public domain, přes Wikimedia Commons

Google rovněž doufá, že bude později schopen asistovat při analýze rentgenů. Už dnes je ale využíván k pomoci se stanovováním diagnóz. To je možné i díky tomu, že tato verze byla speciálně natrénována nejen na demonstracích lékařské práce, ale také na otázkách a odpovědích z lékařských zkoušek. Proto by měl být schopen lépe konverzovat ohledně medicínských témat.

Prozatímní výsledky testů jsou slibné. Chatbot vykázal korektní pochopení situací a v podstatě poskytoval srovnatelný výkon s člověkem. Google dokonce říká, že některé odpovědi lidé hodnotili jako lepší než od skutečného lékaře. Přesto není vše dokonalé a i tento systém občas poskytoval zvláštní odpovědi a nepřesnosti. Většina z těchto problémů byla ve formě irelevantních odpovědí. Je nutné ale znovu zdůraznit, že jde jen o test, a sám Google tvrdí, že Med-PaLM-2 je jen v raném stádiu vývoje. Data z chatbota jsou šifrována a využita pouze v rámci systému Med-PaLM-2, a to pouze lokálně, přístup k nim tedy nemá ani Google.