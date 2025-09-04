>
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Google vylepšuje schopnosti svého překladače Translate. Ten díky AI dostává nové real-time možnosti překladu a přidává i jazykové lekce pro výuku.
Společnost Google posouvá schopnosti svých softwarů dál a nyní se dostal na řadu překladač Translate. Ten nyní přináší rozšířené možnosti živých překladů, tedy v reálném čase. Podporovány jsou ve více než 70 světových jazycích a umožňují člověku mluvit na telefon, přičemž ihned dochází k průběžnému překladu do cílového jazyka psanou formou a po nadiktování se ještě i přehraje zvukově. Díky AI by to mělo být rychlé, přesnější a také lépe znějící. Fungovat to bude v aplikaci pro Android i iOS.
Druhou novinkou jsou jazykové lekce. Autoři se zde zaměřili především na poslech a mluvení. Překladač nyní může na vyžádání připravit výukovou lekci ve zvolené obtížnosti a ve zvolené situaci. Uživatel tak např. může trénovat poslech a zjišťovat, která slova v ukázce vlastně slyšel (ta se přehraje např. španělsky, uživatel odpovídá anglicky, přičemž odpověď se pak ověří a zobrazí v obou jazycích). Možností je ale také trénovat mluvení s využitím dodaných nápověd.
Modul byl vyvinut s experty na výuku a využívá nejnovější poznatky ohledně učení se nových jazyků. Na rozsáhlost oblíbeného Duolinga to nemá, nicméně v jeho případě je větší využití AI na mluvení k dispozici až v placených plánech, a to tom nejdražším (Duolingo Max). Výuka jazyků bude k dispozici v Androidu i iOSu, prozatím je to ale jen v betaverzi. Omezena je také volba jazyků. Anglicky mluvící uživatelé mohou trénovat španělštinu a francouzštinu. Opačně pak angličtinu mohou trénovat ti, kdo mluví francouzsky, španělsky nebo portugalsky. Otázkou je, zda bude Google schopnosti výuky dále rozšiřovat a bude konkurovat zavedeným výukovým aplikacím, a pokud ano, jaký bude mít byznys model.
