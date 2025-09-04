Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Robotika, AI
>
Software
>
Google

Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google vylepšuje schopnosti svého překladače Translate. Ten díky AI dostává nové real-time možnosti překladu a přidává i jazykové lekce pro výuku.
Reklama
Společnost Google posouvá schopnosti svých softwarů dál a nyní se dostal na řadu překladač Translate. Ten nyní přináší rozšířené možnosti živých překladů, tedy v reálném čase. Podporovány jsou ve více než 70 světových jazycích a umožňují člověku mluvit na telefon, přičemž ihned dochází k průběžnému překladu do cílového jazyka psanou formou a po nadiktování se ještě i přehraje zvukově. Díky AI by to mělo být rychlé, přesnější a také lépe znějící. Fungovat to bude v aplikaci pro Android i iOS.
 
 
Druhou novinkou jsou jazykové lekce. Autoři se zde zaměřili především na poslech a mluvení. Překladač nyní může na vyžádání připravit výukovou lekci ve zvolené obtížnosti a ve zvolené situaci. Uživatel tak např. může trénovat poslech a zjišťovat, která slova v ukázce vlastně slyšel (ta se přehraje např. španělsky, uživatel odpovídá anglicky, přičemž odpověď se pak ověří a zobrazí v obou jazycích). Možností je ale také trénovat mluvení s využitím dodaných nápověd. 
 
Modul byl vyvinut s experty na výuku a využívá nejnovější poznatky ohledně učení se nových jazyků. Na rozsáhlost oblíbeného Duolinga to nemá, nicméně v jeho případě je větší využití AI na mluvení k dispozici až v placených plánech, a to tom nejdražším (Duolingo Max). Výuka jazyků bude k dispozici v Androidu i iOSu, prozatím je to ale jen v betaverzi. Omezena je také volba jazyků. Anglicky mluvící uživatelé mohou trénovat španělštinu a francouzštinu. Opačně pak angličtinu mohou trénovat ti, kdo mluví francouzsky, španělsky nebo portugalsky. Otázkou je, zda bude Google schopnosti výuky dále rozšiřovat a bude konkurovat zavedeným výukovým aplikacím, a pokud ano, jaký bude mít byznys model.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Dnes, Milan Šurkala8
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Včera, Milan Šurkala6
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
Podle výzkumu používání ChatGPT a jiných chatbotů mění, jak lidé mluví
2.9.2025, Milan Šurkala11
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
1.9.2025, Milan Šurkala12
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Radeony RX 9000 stále nejsou ve Steam Survey, podle dat JPR ani není divu. AMD spadlo na 6% podíl
Dnes, Milan Šurkala16
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Dnes, Milan Šurkala8
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
Včera, Milan Šurkala2
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Včera, Milan Šurkala8
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Skoro 40 % příjmů Nvidie tvoří dva velcí záhadní zákazníci
Včera, Milan Šurkala6
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
Včera, Milan Šurkala10
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Intel si patentoval SDC, slučování jader pro zvýšení jednovláknového (ST) výkonu
Včera, Milan Šurkala27
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
Externí SSD ProGrade PG10 nyní i s 16TB kapacitou. Tipněte si cenu
2.9.2025, Milan Šurkala8