Google úplně zrušil konferenci I/O 2020, nebude ani ta elektronická

Kvůli problémům s rychlým šířením nemoci COVID-19 byly zrušeny mnohé veletrhy a tradiční konference. Obvykle byly změněny do formy online prezentací novinek, což se stalo i tradiční vývojářské konferenci Google I/O 2020, kde byly očekávány zejména novinky ohledně nového mobilního operačního systému Android 11, nových služeb Googlu i hardwaru (např. nové smartphony Pixel). Ta se měla konat od 12. do 14. května 2020.

Kvůli zdraví a bezpečnosti vývojářů se však nebude konat dokonce ani tato online verze konference. Google to oznámil na stránce konference a místo toho se chce soustředit na řešení problémů, které přináší současná situace. Chce nadále pokračovat na vývoji Androidu 11, jehož uvedení zatím nebylo pandemií ovlivněno. Společnost hodlá nadále informovat veřejnost o pokrocích, které by byly zmiňovány v souvislosti se zrušenou konferencí. Google rovněž odsunul podnikově orientovanou konferenci Cloud Next, která měla být online. Nakonec není jasné, na kdy byla odložena a zda také nebude plně zrušena.