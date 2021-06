Google už měl nahradit miliony CPU Intelu vlastními čipy Argos

Čipy VCU od Googlu jsou pochopitelně úzce zaměřené, ale ve své práci vysoce efektivní ASIC, takže pokud jde o zpracování videa, na takovou práci se hodí mnohem lépe než víceúčelová CPU, která jsou právě novými čipy nahrazována, ačkoliv i ta mají pro práci s videem své specializované enginy. Google tak prý poslal do důchodu až kolem deseti milionů procesorů, co jsou zpravidla CPU od Intelu.

Je tak zřejmé, že v celé věci jde především o YouTube jako světově největší službu svého druhu. Do té každou minutu přibyde na 500 hodin videoobsahu, který je zapotřebí co nejrychleji převést do různých rozlišení, což si žádá vysoký hardwarový výkon. K tomu Google obvykle využíval dva způsoby, a to jednak Visual Computing Accelerator (VCA) od Intelu s procesory Xeon E3 a grafikou Iris Pro s hardwarovým kódováním, anebo prostě procesory se softwarovým enkodérem. Nyní tu jsou ale také VCU Argos v první generaci.

Jak je vidět, v těchto čipech se CPU krčí v koutku a zdaleka největší jejich část zabírají jádra pro kódování videa a také tu je menší počet jader pro dekódování vedle potřebných rozhraní pro LPDDR4 a dalšího hardwaru. VCU ovšem nenahradí procesory v YouTube serverech zcela, neboť procesory budou zapotřebí i pro další účely, ostatně jde o specializované akcelerátory. Hlavní část práce ale budou odvádět právě VCU.

Vybaveny jsou tak celkem deseti enginy pro kódování videa v H.264/VP9, celkem čtyřmi kanály pro LPDDR4-3200 s ECC, přičemž každému postačí 8 GB paměti. Uplatní se po dvou na kartách pro rozhraní PCIe, které jsou nasazeny vždy v deseti kusech ve dvoupaticových serverech s procesory Xeon. Na každý server tak připadá celkem dvacet VCU.





Srovnání výkonu přitom dle uvedených čísel jednoznačně vyznívá ve prospěch VCU, a to i při srovnání s GPU akcelerátory NVIDIA T4. Zvláště pak v případě VP9 vychází celkové náklady nesrovnatelně lépe, přičemž čím více je v daném systému jednotek VCU, tím lepší výsledný poměr je.

System Výkon (MPix/s) Výkon(MPix/s) Výkon/TCO* Výkon/TCO* H.264 VP9 H.264 VP9 2-way Skylake 714 154 1x 1x 4x Nvidia T4 2.484 - 1,5x - 8x Google Argos VCU 5.973 6.122 4,4x 20,8x 20x Google Argos VCU 14.932 15.306 7x 33,3x

TCO - celkové náklady na vlastnictví a provoz



Odhad o cca 10 milionech nahrazených procesorů Intelu vychází z předpokladů analytiků, přičemž jde spíše o střední hodnotu v jinak velice širokém rozsahu 4 až 33 milionů . Čili přinejmenším jde o několik milionů procesorů, jejichž služby nejsou zapotřebí.

Na druhou stranu, Google nyní potřebuje podporovat také AV1, což jeho první Argo nezvládnou. Právě proto však již pracuje na jejich druhé generaci, která nabídne podporu AV1, H.264 a VP9 dohromady, ovšem Intel nespí a nabízí jako alternativu své serverové karty XG310 se čtyřmi DG1, které se specializují na to samé co Argo. To je ale spíše první nesmělý pokus vedle toho, co mají předvést Xe-HP či snad Xe-HPC.

