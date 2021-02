Google v Austrálii platí za novinářský obsah, Facebooku se nechce a nelze ho sdílet

Austrálii, ačkoli obě výše Tradiční média si stěžují, že se sociální sítě obohacují na jejich úkor a v mnoha zemích po celém světě lobují za zákony, které vyžadují platby za sdílení obsahu. Je to svým způsobem paradoxní, protože jim Google nebo Facebook dělá vlastně zadarmo reklamu, takže měl-li by někdo platit, tak spíše média Googlu a Facebooku než naopak (proto se to obvykle strhává na porušování autorských práv). Už historie ukázala, že takové zákony v praxi obvykle nefungují tak dobře, jak by si některá média přála, přesto podobná legislativa nyní vstoupila v platnost v, ačkoli obě výše zmíněné platformy varovaly , že to může ohrozit přístupnost ke zprávám.

Výsledek je ale odlišný. Google se nakonec podvolil, neboť jeho služby jsou se zprávami více spojené než u Facebooku. Ve středu tak uzavřel dohodu s News Corp Ruperta Murdocha, dohoda se Seven West Media je už hotova, k uzavření dohody se schyluje také s Nine Entertainment a v jednání je i s Australian Broadcasting Corp. Naopak Facebook zvolil jiný postup. Podle jeho slov tvoří sdílené zprávy jen 4 % obsahu na zdech uživatelů a za poslední rok Facebook pomohl v Austrálii k 5,1 miliardě kliků na články, čímž australským médiím pomohl ke 407 mil. AUD. Sám Facebook z toho ale přímo nic nemá (to spíše nepřímo, že zde lidé tráví více času).

Rozhodl se tedy zrušit možnost sdílení novinářského obsahu, takže australská média nemohou sdílet obsah na platformě a jak to vypadá, systém ještě není plně vyladěn a blokuje dokonce i některé vládní organizace. Ty si nyní stěžují, že nemohou pomocí platformy např. varovat své obyvatelstvo. Obsah mezinárodních médií se ale nebude zobrazovat australským občanům, kteří ho tedy ani nemohou sdílet (nemají tedy přístup nejen k australským, ale ani mezinárodním zprávám). Vypadá to, že po Austrálii chce podobnou legislativu zavést i Kanada.



